"Ribeiras de salitre" amosa na TVG a fusión entre tradición e futuro en Raxó

O presentador e director de Ribeiras de salitre, X. H. Rivadulla Corcón, achegarase hoxe ata un porto con oficios cunha longuísima tradición, o de Raxó, cunha confraría que conserva artes que naceron en tempos remotos, como o racú, o boliche, o bou e tamén o marisqueo a flote e a pé, os trasmallos ou miños. En Raxó comprobarase como a tradición e o futuro se fusionan perfectamente.

Falarán para o programa da TVG Joaquín Míguez e o seu fillo Héctor, xa que traballan a arte do boliche, que na súa orixe se traballaba desde as praias. Elena Padín e Paz Martínez andan na seca á busca da ameixa. As dúas levan xa anos no marisqueo e, ademais de falar do oficio de mariscadoras, falarán da vida da muller do mariñeiro, do que traballa en altura, e pasa moitos meses no mar fóra da casa.