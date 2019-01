Un espía en el salón

"'Alexa' ha sido el regalo de Reyes para toda la familia y estamos muy contentos; incluida mi madre que, aunque tiene cierta edad, está encantada". Juan Manuel Cueva, catedrático de Lenguajes de Sistemas Informáticos, es una de las muchas personas que cuentan, desde estas Navidades, con un altavoz inteligente en su hogar. En este caso el "Alexa" de Amazon. La multinaconal de Bezos lanzó el modelo que habla español en octubre y antes de las fiestas, con el "Black Friday", ya había agotado algunos modelos. "Pero no entiende asturiano, eso que quede claro", dice divertido Cueva.

Con el aparato recién sacado de la caja, uno no puede evitar preguntarse si son seguros los altavoces para el hogar y qué pueden llegar a saber acerca de los usuarios. "Estos aparatos están escuchados todo el día y almacenan información sobre infinidad de asuntos como la música que escuchan las personas, lo que buscan en internet o lo que compran, también leen o escriben los correos y mensajes de Whatsapp... Toda esa información la comparten con sus fabricantes", explica Luis Vinuesa, profesor de Seguridad Informática en la Universidad de Oviedo. Y hay más: los aparatos escuchan las 24 horas (siempre que estén encendidos, claro).

Así que "Alexa" (de Amazon) y "Google Home", los altavoces para el hogar, se convierten en espías de lo que ocurre en casa. Escuchar todo lo que pasa a su alrededor ha permitido, por ejemplo, resolver un doble asesinato en Estados Unidos gracias a la colaboración de "Alexa" (que recogió datos claves sobre el crimen), pero también grabó la conversación de un matrimonio estadounidense y se la mandó a un contacto sin previo aviso. "Si quiere asegurarse de que no va a grabar, desenchúfelo". Es el consejo de Cristian González, profesor del área de Lenguaje de Sistemas Informáticos. Recalca que los usuarios de un altavoz inteligente deben ser conscientes de que graba y analiza todos los datos. Su mensaje es claro: "No hable delante del altavoz todo aquello que no hablaría en el pasillo por miedo a que le escuchase el vecino".

Seguridad

Todos los datos y conversaciones de los miembros de los hogares con un altavoz inteligente van a parar a los servidores de Amazon, Google o Apple. "Estas grandes compañías basan su negocio precisamente en crear un ecosistema lo más seguro posible que les permita manejar únicamente a ellos la información del usuario, bien para explotarla como negocio o bien para optimizar el servicio, por lo que hablamos de dispositivos relativamente seguros", apunta Pablo F. Iglesias, experto en seguridad informática. Ha probado todos los altavoces disponibles en el mercado y aunque admite que cualquier dispositivo conectado a internet podría ser "hackeado", el problema es más humano que informático. Es decir, nadie está a salvo del uso malicioso que se pueda llegar a hacer con toda esta información en un futuro. También le preocupa otro aspecto: la identificación del usuario. Aunque algunos modelos diferencian la voz de cada miembro de la casa le parece un sistema "bastante inexacto" porque alguien con una voz similar podría acceder a la cuenta personal de otro.

En general, hace falta más "conciencia social" sobre el buen uso de la tecnología, especifica el profesor Cueva, encantado con la presencia de "Alexa" en su casa. "Aunque todo se puede hackear, el usuario debe de tener cuidado con lo que comparte en redes sociales o poner claves seguras y no 12345", insiste. Usar el sentido común es su mejor consejo, pero va más allá: es fundamental instalar siempre las actualizaciones de software del fabricante para que se corrijan los posibles errores de seguridad. Si el sistema está obsoleto es más vulnerable y "en internet se puede encontrar, con una simple búsqueda, los agujeros de seguridad de cualquier dispositivo", sentencia Cueva. Hablar con "Alexa" u otro asistente inteligente para manejar la tecnología es la tendencia del presente-futuro por lo que los expertos recomiendan, más que nunca, un uso responsable del mundo digital. Bastan pequeños gestos, como leer bien los términos de uso de los aparatos.