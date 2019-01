La voz que rescató el Barroco en Roma

Más de cuatro siglos ha esperado el oratorio "Santa Editta", compuesto por el músico barroco, Alessandro Stradella, para subirse a un escenario y ha sido de la mano de la soprano viguesa Beatriz Arenas, elegida tras una audición para el papel de una joven que se debate entre ser monja o reina. "Ha sido emocionante, me he sentido como en mi casa", describió la joven lírica su debut al frente de una pieza estrenada ayer en Roma, en el Oratorio del Gonfalone.

"He disfrutado muchísimo de cada pequeño detalle, de cada consonante y de cada vocal", subrayó anoche la soprano viguesa Beatriz Arenas, que debutó en Roma interpretando el papel principal del oratorio para cinco voces "Santa Editta: vergine e monarca, regina d'Inghilterra". Era la primera vez desde el siglo XVII que se interpretaba esta pieza, que inauguró la estación concertista del Oratorio del Gonfalone, en el centro de la capital italiana.

Exultante tras bajarse del escenario y "muy emocionada", la joven soprano hacía hincapié en las sensaciones que sintió al interpretar a Editta, un personaje que se debate entre ser reina o monja, entre el atractivo de gobernar batallones y rendirse a los placeres de la vida, a la belleza y a lo material o ser fiel a sí misma.

"Me cautivó desde el primer momento y me siento dichosa de poder formar parte del proyecto Stradella Y- Project con este brillante personaje", afirmó Arenas, que se deshizo en elogios hacia el director artístico y musical del proyecto, Andrea de Carlo, que le brindó la oportunidad de descubrir al compositor Alessandro Stradella, de mediados del Barroco, "y profundizar en su música".

La joven soprano, que actualmente reside en Holanda por motivos profesionales - "hay mucha música barroca, mucha actividad"-, fue seleccionada para el papel de Editta en una audición realizada en Nápoles el año pasado. "Es una música increíble, de una belleza extraordinaria donde cada frase, compás y nota juegan con las palabras, creando una retórica digna de un gran compositor, hasta ahora poco conocido e interpretado", subrayó sobre la obra. En el oratorio, compuesto para cinco voces, las reflexiones de la mujer aparecen a modo de conversación con los otros personajes, que la aconsejan cada cual aportando su propia visión de la vida y actúan por lo tanto como sus conciencias: la humildad, la nobleza, la grandeza y la razón.

Arenas confiesa que descubrió su vocación con apenas seis años en una mañana de Reyes en la que entre los regalos descubrió un reproductor de casete con un micro incorporado. "La música me eligió a mí y ha estado presente en mi vida desde que nací gracias a mi padre, que es pianista y es el primero que me ha inculcado el amor hacia el arte", explica. "No recuerdo mi infancia sin un piano de fondo ni un domingo sin alguna ópera, sinfonía, cuarteto, concierto o incluso flamenco o jazz interrumpiendo mi sueño para decirme que un nuevo día comenzaba", evoca. Sus estudios comentaron en el Conservatorio Profesional de Música de Vigo y tras la Escuela Superior de Canto de Madrid finalizó en el KASK Conservatorium van Gent de Bélgica, donde se ha especializado en el estudio de la música antigua. "Es tan bella que la música se expande, es muy especial y es un placer para mí interpretarla", admite con pasión.