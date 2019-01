La comunidad presume de potencial en dos grandes citas para despedir enero

Antes de que acabe el mes, Galicia habrá participado en dos importantes eventos de la capital del país para presumir del potencial de su vitivinícola en distintas áreas como el enoturismo o la enología. Son Fitur y Enofusión.

Así, el miércoles de la semana que viene, día 23, la Feria Internacional de turismo Fitur inaugurará cinco días de encuentro para profesionales del turismo tras batir récords en 2018 con 10.190 empresas expositoras, 140.120 profesionales y 110.860 visitantes de público general, según datos de la propia organización.

Allí no faltará el enoturismo gallego de la mano de Turismo de Galicia, que aprovechará su presencia en la feria para presentar el proyecto enoturístico 'Paseando entre viñedos', además de repetir con las catas de las cinco D.O. de la comunidad, a cargo del sumiller Luis Paadín y destinadas tanto a profesionales como a público no especializado. Estarán presentes, además, el Clúster de Turismo de Galicia, la diputación de Pontevedra, el consorcio de Turismo de Ribeira Sacra, el Castillo de Monterrei o la bodega Paco&Lola, entre otros muchos.

El sector no tendrá mucho tiempo para descansar. Si Fitur acaba el domingo 27, ya el lunes 28, la comunidad repetirá protagonismo en la capital de la mano del Congreso Internacional del Vino Enofusión, celebrado en el marco de la cumbre gastronómica Madrid Fusión. Valdeorras inaugurará la presencia gallega en la cita con una charla a cargo Jorge Mazairas. El director técnico del C.R.D.O. hablará de los 'Los tintos alternativos de Valdeorras' para dejar paso, el miércoles 30, a Ribeira Sacra y 'El sabor de un paisaje'.