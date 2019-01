De Vigo al corazón de Neymar

Los aficionados al "skate" conocen bien a Leticia Bufoni, que se acaba de proclamar subcampeona del mundo de "Skate Street". La deportista brasileña, que acaba de saltar a las páginas de la prensa deportiva y rosa por su relación con su compatriota Neymar Jr., fue una de las estrellas de la pasada edición de O'Marisquiño, el festival vigués de deportes urbanos, donde, además de ganar la competición en la categoría femenina, concitó la atención del público por su carácter abierto y su enorme simpatía.



De hecho, era la segunda vez que competía en el evento vigués. La joven, de 25 años, declaró sentirse "muy feliz" por participar. "La primera vez que vine a Vigo fue todo muy bien, especialmente el apoyo del público, que transmite muy buenas vibraciones -afirmó al servicio de prensa de O'Marisquiño-. La ciudad es maravillosa y el Marisquiño es un evento que está creciendo mucho. Tenía muchas ganas de volver a este festival", aseguró. He visto que el skatepark es más grande y que los premios son iguales para hombres y para mujeres, lo que me parece muy importante no sólo para nosotras sino también para el evento", añadió la "skater", que cuenta sus seguidores en las redes sociales por varios millones.





Natural de Sao Paulo y residente en Estados Unidos, donde está la meca del "skate", Leticia Bufoni aprovechó su estancia en Vigo el pasado agosto para ver un partido amistoso delcontra el Mainz 05 en la zona VIP, invitada por el club vigués. La "skater" brasileña demostró sus dotes para el fútbol dando toques al balón con. Con los dos últimos jugadores se fotografió en As Avenidas, sosteniendo una camiseta del equipo vigués. "Encantado de poder conocerte y pasar un buen rato contigo", le comentó Hugo Mallo en su perfil de Instagram. "Ahora, a ganar O'Marisquiño, pero sin abusar mucho. Mucha suerte", le deseó.Según esta virtuosa del monopatín, gran aficionada al fútbol (es hincha del Barça), jugó al deporte rey antes de dedicarse al "skate" y utiliza ejercicios con balón de fútbol para perfeccionar sus habilidades con el "skate".El fenómeno Bufoni es tal que una asturiana de 87 años, Vidalina Huergo , residente en Sao Paulo, viajó a Vigo desde Gijón para ver en acción a la brasileña, que acabó regalándose su tabla. El vídeo en el que Bufoni le hace entrega del monopatín ha tenido cientos de miles de visualizaciones.Al igual que Neymar, la figura de Leticia Bufoni es un imán para las marcas comerciales. Patrocinada por la firma de bebidas energéticas Red Bull, fue la primera mujer en firmar por Nike Skateboard e incluso ha logrado su propio programa televisivo en su país con solo 25 años.Por su parte, Neymar ha sido noticia en los últimos días por su supuesta intención de volver al Fútbol Club Barcelona. Su padre y representante, según ha publicado "El Mundo", ha llamado insistentemente al club catalán para activar la operación retorno del brasileño, traspasado al Paris Saint Germain en el verano de 2017 por la cifra récord de 222 millones de euros.La relación de Neymar con Leticia Bufoni supone la ruptura del futbolista del PSG con la modelo y actriz brasileña de 23 años Bruna Marquezine, con la que al parecer ya se había prometido.