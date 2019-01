Las personas que duermen menos de 6 horas tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular

Las personas que duermen menos de seis horas pueden tener un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, en comparación con aquellas que lo hacen entre siete y ocho horas, según el estudio 'PESA CNIC-Santander', dirigido por el director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, Valentín Fuster.

El trabajo, publicado en "The Journal of American College of Cardiology", descubrió que los participantes que dormían menos de seis horas tenían una probabilidad de un 27 por ciento mayor de tener aterosclerosis en todo el organismo, en comparación con los que lo hacían de 7 a 8 horas. Además, aquellos que tenían una mala calidad de sueño tenían una probabilidad de un 34% mayor de tener aterosclerosis. Estudios previos demostraron que la falta de sueño aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular al incrementar los factores de riesgo de la enfermedad cardiaca, como los niveles de glucosa, la presión arterial, la inflamación y la obesidad.