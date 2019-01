Patti Smith, primera confirmación del Noroeste Estrella Galicia

La artista estadounidense Patti Smith actuará este 9 de agosto en A Coruña, en la playa de Riazor, como parte del festival Noroeste Estrella Galicia, que anunciaba esta mañana a la conocida como madrina del punk para su cartel de su edición del 2019. La cantante, aclamada por éxitos como People Have the Power, Gloria y Because the Night, ofrecerá su directo a partir de las 23.30 horas, en el que es hasta el momento su único concierto gratuito confirmado en España.