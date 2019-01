Más de 21.000 apellidos cuentan con un único portador en Galicia, donde el más común es Rodríguez, con 237.000 usuarios, según se refleja en el libro 'Antroponimia e lexicografía', que recoge una serie de investigaciones gallegas y extranjeras realizadas para la elaboración de diccionarios.

El volumen, presentado este martes en Santiago de Compostelae impulsado por el Instituto da Lingua Galega (ILG) y el Consello da Cultura Galega (CCG), surge como resultado de un simposio organizado en 2016 por el ILG, según ha explicado su director, Xosé Luis Regueira.

El trabajo, editado por la miembro del ILG y filóloga Ana Isabel Boullón, reúne una serie de contribuciones para la elaboración de diccionarios antroponímicos desde una perspectiva románica, pero también desde una perspectiva centrada en distintos ámbitos geográficos.

Y es que todos los apellidos y nombres de Galicia son posteriores a la romanización y no hay ninguna forma nueva desde 1870, según explicó Boullón.

Apellidos en peligro de extinción

Además, el volumen trata las conexiones entre la antroponimia y el léxico común y aspectos sobre la antroponimia gallega, como la transmisión de los apellidos o un estudio histórico sobre la parroquia de Berdoias, en Vimianzo (A Coruña), según ha explicado su editora.

Láncara, Sanfíns, Miñor, Santradán o Manselle son algunos apellidos en peligro de extinción, según este volumen, a cuya presentación acudió la presidenta del CCG, Rosario Álvarez. Esta monografía se puede descargar desde la web del Consello da Cultura.

La filóloga ha explicado que en el diccionario de apellidos gallegos, que todavía está llevando a cabo un equipo del ILG, se recogerán aquellos apellidos que tienen más de 30 coincidencias, lo que supone unas 5.800 formas que implican un 97 por ciento de la población gallega.

Además, ha afirmado que es un proyecto que "no tiene parangón", ya que hay muy pocos diccionarios de este tipo en el ámbito hispánico y los que hay "no reúnen los requisitos en cuanto a rigor etimológico y documentación histórica".

También ha explicado que para la elaboración del diccionario han tenido que "desechar aquellos apellidos que no son gallegos y que no tienen un correlato en gallego", ya que un 17 por ciento de los apellidos castellanos que existen hoy en día en Galicia, no derivan de la inmigración castellana llegada a Galicia, sino de la castellanización que se produjo en el siglo XVI.