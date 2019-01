"Yellow Submarine" cumple cincuenta años con el espíritu de The Beatles más vivo que nunca

"Yellow Submarine" cumple cincuenta años. Primero fue canción, luego una película animada y por último un disco que salió a la venta hace medio siglo. "Yellow Submarine" es el décimo álbum de estudio de Los Beatles, que fue lanzado el 13 de enero de 1969 y nació como banda sonora de la película animada que lleva el mismo nombre. El álbum contiene seis canciones de la banda, de las cuales "Yellow Submarine" y "All You Need Is Love" ya habían sido lanzadas como sencillos anteriormente.