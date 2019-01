Andreu Aguilera, director de imprentas de Prensa Ibérica, muere a los 56 años

El director general de imprentas de Prensa Ibérica, el grupo editorial de FARO DE VIGO, y gerente de la rotativa Imprintsa, Andreu Aguilera Alfaro, falleció ayer repentinamente a los 56 años, a causa de una parada cardiorrespiratoria.

Nacido en Manresa (Barcelona) el 4 de enero de 1963, pero residente en Sant Fruitós de Bages, Andreu Aguilera deja pareja y una hija de 12 años. Su vinculación con "Regió7", diario del grupo Prensa Ibérica, se remonta a su adolescencia y es en esta empresa donde aprendió el oficio y desarrolló su carrera profesional.

Como recordaba ayer Gonçal Mazcuñán, fundador y exdirector de "Regió7", el primer contacto de Aguilera con el mundo de la prensa fue a través de una visita escolar a las dependencias de "Regió7", entonces en la plaza Valldaura de Manresa. Aguilera, que cursó estudios en La Salle, volvió tres días después de que Mazcuñán explicara a los jóvenes estudiantes que si alguien quería dedicarse a la prensa que no dudara en irlo a ver. "Andreu se presentó y me dijo que hacer de periodista no le llamaba la atención pero que todo lo referente al montaje, a la parte técnica y la puesta en página de las noticias le interesaba mucho". Era entonces, explica Mazcuñán, un chico "muy joven pero muy listo, muy espabilado", calidades que "mantuvo a lo largo de su vida". Cuando llegó el momento de contratarlo, recuerda Mazcuñán, "hizo una prueba perfecta. Era realmente bueno en su trabajo".

Aguilera llegó a ser el director técnico de "Regió7" y la persona que "pilotó" toda la informatización del periódico. También, el alma de la fundación de Impressions Intercomarcals SA (Imprintsa), la empresa de artes gráficas de "Regió7". Aguilera ocupó el cargo de director general de Imprintsa y lo mantuvo cuando, el 2006, "Regió7" pasó a formar parte de Prensa Ibérica. Desde hacía un poco más de un año, Aguilera era, también, director general de imprentas del grupo.