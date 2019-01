La Justicia acaba definitivamente con los campeonatos de tiro al pichón de A Toxa

Primero la presión de los ecologistas situó en el disparadero los tradicionales campeonatos de tiro al pichón de la isla grovense de A Toxa. Después la obligatoridad de suprimir el plomo y usar munición ecológica hirió de muerte este evento que durante seis décadas ayudó a desestacionalizar la oferta turística y generó importantes ingresos en O Grove. Y la puntilla le llegó con la nueva ley contra el maltrato animal, la cual cargaba de razón a los detractores de este deporte, provocaba la espantada de los patrocinadores y daba argumentos a la Justicia ordinaria para enterrarlo definitivamente.

Eso es lo que ha hecho el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra:dar el tiro de gracia a una competición que ya llevaba demasiado tiempo agonizando. Dicho juzgado rechazó el recurso presentado por las federaciones española y gallega de caza contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno que prohibía el campeonato a disputar el verano pasado.

Y esto es tanto como decir que en contra del criterio de los cazadores y/o tiradores, la Justicia avala la postura de los gobiernos de España y Galicia, como queda dicho cerrando definitivamente las puertas a las tiradas de A Toxa. Básicamente puede decirse que la nueva ley contra el maltrato animal impide la disputa de este evento, ya que a diferencia de lo que sucedía con la legislación anterior no hace una excepción expresa para permitir tales tiradas.Esto es tanto como decir que la ley autonómica de protección y bienestar de los animales de compañía que entró en vigor en octubre de 2017 derogó la anterior, en la que se permitía excepcionalmente a la Xunta autorizar, bajo el control de la respectiva federación, la celebración de competiciones de tiro al pichón.

Pero el año pasado ya no pudo hacerse así, las tiradas no recibieron permiso y la Real Federación Española de Tiro a Vuelo y la Federación Gallega de Tiro ao Voo presentaron el recurso aludido y pidieron ser indemnizadas. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo se opuso dejando claro que en Galicia los torneos de tiro de pichón "no resultan autorizables".