Moncho Borrajo: "Hoy se confunde la libertad de expresión con la libertad de insulto"

Salta de un tema a otro con destreza, la misma que exhibe en directo, a sus 69 años, Moncho Borrajo (Baños de Molgas, 1949), que mañana (20.30 horas) actúa en el teatro Afundación de Vigo con "Borrajo perdido", espectáculo con el que estará el domingo (19.00 h.) en Pontevedra. El cómico ourensano analiza, con un humor "en su punto de mala leche", el panorama actual, sin obviar la polémica del chiste de Dani Mateo sobre la bandera de España ni la irrupción de la ultraderecha en el panorama político. Todo esto, sin tener en cuenta lo políticamente correcto, pero siempre desde el respeto.

-¿Qué pasa ahora con el humor que todo nos ofende?

-Lo que el humor tiene de importante es la ironía, no la burla ni el insulto. Es muy distinto libertad de expresión que libertad de insulto. Ese matiz es el que diferencia el humor inteligente de lo que estamos cayendo ahora que no te puedes meter con un político, cuidado con las mujeres porque una feminista salta... El otro día conté un chiste de maricones y una señora me llamó homófobo. Y yo le dije: "Mire, señora, si ya no puedo reírme de mí mismo estoy apañado". Yo, que este año voy a hacer 46 años en esto y que creo que conozco muy bien el humor de las mujeres, que es mucho más amplio que el del hombre, creo que se está radicalizando. Si haces una parodia de una mujer en la playa con el marido ya te saltan: "Oiga, es que no somos todas así". Pues claro que no, pero no se lo puede tomar como si fuera por usted.

-¿Estamos perdiendo el sentido del humor?

-El problema es que muchísima gente, sin tener conocimiento de nada, se siente juez de todo. Pero si hay personajes públicos que presumen de su incultura. ¡Es el colmo!

- Porque la que se lió con la broma de Mateo sobre la bandera...

-Terrible. En este espectáculo he mandado hacer unas cintas de esas que usa la Policía que ponen: "Humor libre" y voy a atar un montón de lazos por el teatro en amarillo y rojo. Si pueden los catalanes, yo también.

-Y los políticos de ahora, ¿encajan bien las bromas?

-Para nada. Todos hemos hecho chistes sobre Carrero Blanco y no pasó nada y ahora a una chica [la tuitera Cassandra Vera] casi me la crucifican. Los políticos de ahora tienen un problema y es que su ego está por encima de la política y esto es peligrosísimo. Toda la crítica política que se hacía en los 80 y 90 ha desaparecido.

-¿Usted sigue metiéndose con los políticos o se ha cansado?

-He quitado mucha política. En este hay unas bromas sobre el avión de Pedrito [Pedro Sánchez], pero nada más. La gente se ha radicalizado. Si me meto con Sánchez, con Iglesias, con Casado, ¿de qué te ofendes? La política no es tu madre, tu padre o tu hermano.

-¿Estamos, como dice que se encuentra en el título de este espectáculo, un poco perdidos?

-Estamos "borrajos perdidos" porque ves a un padre que está orgullosísimo de ver a su hija follando debajo de un edredón en televisión y a una jueza que dice que cinco tíos no violan a una mujer. Esto es una ofensa.

-¿Todo esto lo lleva al teatro?

-Sí, sí porque además hay que decirlas. Yo sigo siendo una persona políticamente incorrecta. Soy Pepito Grillo y ahora hay mucho Pinocho. En este país a los librepensadores se nos ha castigado con el silencio mediático porque hacer pensar no interesa. Mi obligación es meterme con el que está en el poder y luego voto lo que me da la gana, porque el humor es como la crema, con él todo entra mejor.

-¿Qué opina de la escalada de Vox en Andalucía?

-Es la ley de acción-reacción. La reacción de la izquierda del PSOE que creía que no se comportaba como izquierda dio lugar a Podemos. Y aquí hay una derecha que no se comportaba con el concepto de derecha que ellos entendían y le salió un hijo: Ciudadanos, y ahora el cuñado: Vox.