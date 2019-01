Literatura al dictado de las modas

¿Escriben los autores al dictado de las modas? ¿La literatura se dirige desde el mercado? En los primeros compases de este 2019, el escritor Arturo Pérez-Reverte polemizaba en la red social Twitter -no es la primera vez- al respecto de la irrupción de obras sobre campos de concentración. "Iba a escribir una novela sobre Auschwitz, pero ya no quedan personajes libres", ironizaba el escritor. Ante sus afirmaciones, en el tono provocador al que acostumbra, surgieron cientos de reacciones encendidas. El fondo de la cuestión, que no abordaron los tuiteros más empeñados en guerras paralelas, abría un debate sobre si el noble arte de la literatura también sufre la futilidad de las modas.

"Por supuesto que hay modas, es algo innegable, pasa en cualquier disciplina", explica el escritor Pedro Feijoo. Amigo personal de Pérez-Reverte, lamenta que el asunto haya derivado en un aluvión de descalificaciones al creador de las aventuras del capitán Alatriste. "Más que criticar las modas literarias estamos en una dinámica en la que lo que está de moda es ofenderse. Perdemos la perspectiva y la noción de lo que estamos hablando", lamenta Feijoo.

El autor coincide con Reverte en el abuso de ciertas historias porque "de repente un tema se pone de moda y se explota hasta la banalización". Ocurrió con las novelas policiacas nórdicas y ahora el temor es que esa banalización afecte al movimiento feminista, con el auge de obras sobre esta temática. "Son libros muy necesarios pero si lo seguimos explotando de este modo es una necesidad que podría acabar convertida en una banalidad", advierte.

Cáncer de la literatura

Feijoo confiesa que tras publicar en 2012 su primera novela, "Os fillos do mar", fue tachado como "cáncer de la literatura gallega". "Me dijeron que estaba contaminando un sistema que se había mantenido limpio hasta ese momento por decir que en Galicia también se podían hacer ese tipo de novelas", recalca. "Y ahora ves el catálogo de las editoriales y ves referencias que antes no había. Si algo le funciona a alguien supongo que es inevitable que al cabo del tiempo haya otros tres detrás", remarca en alusión a títulos que se asemejan a su obra. "Sumarse a una moda pone en evidencia una falta de identidad brutal porque escribes al dictado del mercado, no porque haya una inquietud", asevera. Por ende, considera que en Galicia "queda tanto que contar que lo difícil es agarrarte a algo. Es muy importante elegir bien porque es algo a lo que le entregarás los dos siguientes años de tu vida".

Más crítica con Reverte se muestra la también escritora Ledicia Costas, que considera que "banalizar la literatura del exterminio haciendo búsquedas a golpe de Google es una osadía de mal gusto". "A Reverte le vendría bien tomarse un respiro en las redes sociales", aconseja.

Al respecto de las modas literarias, cree que escribir "tiene que ser un reto, lo demás es un mero trámite". Preguntada al respecto del auge de la literatura feminista, añade que "la memoria de las mujeres invisibilizadas por la historia hay que recuperarla, eso para mí es incuestionable pero hay que hacerlo con rigor". Por ello, insiste en que "escribir sobre un tema por adscribirse a una moda me parece pretencioso y poco honesto". "La literatura es mucho más que cifras de ventas", insiste.

"Obviamente hay modas a la hora de escribir y de publicar", coincide Francisco Castro, escritor y director de la Editorial Galaxia, que pone como ejemplo dos bestseller. "Cuando salió 'El código Da Vinci' muchísimas editoriales publicaron como churros libros de corte parecido, con enigmas relacionados con la iglesia y tras '50 sombras de Grey' pasó lo mismo", evoca.

"Como escritor no apruebo a los que lo hacen por moda porque hay que distinguir la literatura de la venta de libros. Es fantástico cuando van juntos pero respeto más a un autor que quiere escribir una buena historia", señala el vigués. De hecho, admite haber recibido propuestas de editoriales "para escribir sobre determinadas temáticas ahora muy vigentes y lo rechacé porque quiero seguir mi propio camino", apunta para acto seguido señalar que "los grandes grupos editoriales funcionan así". Él, como editor, nunca lo ha hecho, sostiene "Galaxia no funciona así. Se toma la decisión después de que haya un texto acabado, nunca se va a hacer un encargo ni porque se trate de una temática de moda".

Al respecto de la literatura feminista, coincide con Feijoo y Costas en que "si se tiende a la superficialidad se le puede acabar restando importancia y algo crucial como la cuestión feminista se puede resentir".

La poesía, al margen

Una perspectiva diferente aporta la poetisa Yolanda Castaño, que recalca que el suyo es un ámbito "al margen del mercado". Sí advierte no obstante que "existen tendencias que surgen de forma más sutil e inconsciente" y que luego se constatan con coincidencias de títulos y temáticas en las listas de poemarios publicados. "Podríamos hablar de tendencias y una moda sería su versión frívola porque es más programática", analiza. Cita, por ejemplo, la tendencia que hace una década llevó a los poetas a abordar el tema de la casa y la actual, más centrada en la familia o el cuerpo.

Las tendencias, por lo tanto, "flotan en el ambiente y habría que hacer una lectura de las circunstancias sociales, históricas, políticas y económicas" para explicarlas. Entre ellas sitúa la autora la causa feminista, surgida en Galicia hace ya dos décadas y que "marcó para siempre nuestra poesía con una perspectiva de género empapando luego otros discursos como el de la narrativa o la dramaturgia", manifiesta Castaño, que apunta que "es ahora cuando en España irrumpe esa poesía de género sin ser conscientes de que en Galicia se dio veinte años antes".

Esa irrupción de temas feministas es positiva, asegura la poetisa, si bien coincide en los riesgos. "La igualdad está muy lejos por lo que la feminista es una lucha más que necesaria pero es un movimiento que en el sistema editorial no deja de ser un mercado por lo que puede haber el riesgo de que se banalice esta lucha tan necesaria".

También difiere la poetisa al respecto de los encargos, si bien matiza una diferencia dentro del mundo poético. "A no ser que sea algo con lo que no comulgas, a veces sí son propuestas que te ofrecen un desafío", aseveró la autora, que pone como ejemplo una propuesta que recibió para reflexionar sobre la lactancia para un libro sobre esa temática. "A mí nunca se me habría ocurrido", explicó. En todo caso, reitera que nunca se trata de propuestas "comerciales". "Ahí reconozco que los poetas estamos mucho más a salvo", puntualizó.