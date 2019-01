El sueño gallego de James Rhodes

El romance de James Rhodes con Galicia, lejos de apagarse, sube decibelios. La pasada madrugada, el pianista se dejaba seducir por la riqueza del lenguaje, embelesado por los "más de 70 vocablos" que el gallego recoge para referirse a la lluvia. Lanzaba la reflexión a través de su cuenta de Twitter al filo de la medianoche. Y, desde FARO DE VIGO, recogimos el guante recopilando algunos de esos términos. Una pequeña charla 'tuitera' que culminaba Rhodes con esta evocadora respuesta: "Un día todo o mundo vai saber e adorar a beleza da túa lingua (e os teus alimentos)".





Y el gallego contempla más de 70 vocablos para la lluvia ??



Amor puro. https://t.co/gCweZanQrp — James Rhodes (@JRhodesPianist) 8 de enero de 2019



Voy a escuchar a Arcadi volodos tocando el piano esta noche en el Auditorio Nacional. Uno de mis héroes absolutos. Uno de los mayores virtuosos vivos. Joooo ???? — James Rhodes (@JRhodesPianist) 8 de enero de 2019



Una comida 100% gallega

Un día todo o mundo vai saber e adorar a beleza da túa lingua. (e os teus alimentos) — James Rhodes (@JRhodesPianist) 10 de enero de 2019





El primer tuit en gallego

Este é o meu primeiro tuit en galego. Espero que non sexa un desastre. Encántame estar aquí e quería dicilo. Especialmente a comida ??



Que teñades un fermoso día ?? — James Rhodes (@JRhodesPianist) 6 de julio de 2018



Porque por estos lares la babuña, babuxa, barbaña, barbuza, barrallo, barrufa, barruñeira, barruzo, borralla, breca, chuvisca, chuviscada, chuviñada, froallo, lapiñeira, marmaña, orballo, parruma, parrumada, patiñeira, patumeira, poalla, poallada, poalleira, poallo o zarzallo nos refresca las madrugadas. Y, cuando la cosa se pone fea, hablamos de treboada, trebón, torbón o torboada.Cuando la lluvia arrecia entonces se utilizan palabras como arroiada, ballón, basto, bátega, bategada, cebra, cebrina, chaparrada, chuvascada, chuvasco, chuvieira, cifra, ciobra, dioivo, treixada, xistra o zarracina.Y si la lluvia viene combinada con nieve o hielo, se le llama auganeve, cebrina, cebrisca, escarabana, nevada, nevarada, nevareira, nevarío, nevisca, nevarisca, pedrazo, salabreada, sarabiada o torba.Y cuando solo queda condensación de agua algunas de las palabras más utilizadas son borraxeira, borraxoia, brétema, cegoña, fuscallo, néboa, neboeiro, nebra o zarrazina.El pasado mes de diciembre, se metía a media Galicia en el bolsillo al pregonar con un tuit en gallego que cenaría en el "mellor restaurante galego de Madrid" con su "galego favorito" . Se trataba del restaurante Lúa del chef Manuel Domínguez, un espacio de vanguardia situado en el corazón del barrio madrileño de Chamberí que basa su oferta en productos propios de Galicia. Y compartió mesa y mantel con su amigo el actor gallego Tamar Novas. A la velada se sumaron, además, la mujer del pianista -Micaela Breque-, y la pareja del actor, la actriz Belén Cuesta, cuyo nombre ha sonado con fuerza últimamente por participar en series como "Paquita Salas" o en el filme "La llamada".Unos meses antes, James Rhodes tuiteaba en gallego horas antes del concierto que ofreció en Vigo : "Este é o meu primeiro tuit en galego. Espero que non sexa un desastre. Encántame estar aquí e quería dicilo. Especialmente a comida ?? Que teñades un fermoso día".La frase, que acumulaba en unas horas más de 650 retuits y casi 3.000 "me gusta", fue alabada por muchos de los gallegos que siguen al londinense, de 43 años de edad. Sin embargo, también recibió alguna crítica por parte de quién no profesa el mismo gusto que Rhodes por conocer y emplear otros idiomas: "Pues que te siga el que sepa gallego. Adiós". El artista, respondió: