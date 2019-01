El móvil-tableta plegable ya está aquí

La compañía china Royole mostró el FlexPai, el primer teléfono inteligente con pantalla plegable del mundo, en la feria CES 2019 que se celebra estos días en Las Vegas (Estados Unidos), informó ayer el diario hongkonés "South China Morning Post". Royole explica en un comunicado que se trata de la primera vez que muestra en la CES sus "revolucionarias pantallas totalmente flexibles", algo que "recalcará las posibilidades virtualmente ilimitadas de las tecnologías electrónicas flexibles".

El fundador de Royole, Bill Liu, mostró su esperanza de que la tecnología desarrollada por su empresa "ayude a dar una nueva forma al futuro" en sectores como la domótica, la electrónica de consumo y la tecnología ponible (conocida en inglés como 'wearables').

El FlexPai es "una combinación de teléfono inteligente y tableta" con la que Royole busca "romper con el concepto tradicional de teléfono inteligente que tienen los clientes". Su pantalla, denominada "ala de cigarra", mide 7,8 pulgadas y puede doblarse de 0 a 180 grados, operación que es capaz de realizar más de 200.000 veces, agrega la empresa.

Con esto, Royole promete que la pantalla del FlexPai "no puede romperse o rayarse fácilmente, acabando con la era de las pantallas rotas de los teléfonos inteligentes". Cuando no está doblado, el FlexPai es capaz de manejar aplicaciones a pantalla partida y multitarea, aunque la compañía no especifica qué limitaciones tiene cuando se pliega.