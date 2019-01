División entre los juristas ante el fallo del Supremo sobre violencia de género

La decisión del pleno del Tribunal Supremo, que dictamina que toda agresión de un hombre a una mujer es violencia de género causó sorpresa entre los juristas. Entre ellos, hay quien considera que la jurisprudencia que marca la decisión del alto tribunal resta capacidad de maniobra a los jueces a la hora de determinar si una agresión es constitutiva de un delito de violencia de género mientras que otras perspectivas saludan la sentencia al entender que quita la pesada losa que pesaba sobre las víctimas, que tenían que demostrar la intención machista.

Al respecto, la jueza Paz Filgueira, titular de un juzgado de Familia tras años al frente del especializado en el de violencia sobre la mujer, cree positiva la sentencia del Supremo porque "la ley especial siempre debe desplazar a la general, es un principio de derecho y algo elemental". La magistrada recalca que "el plus punitivo entre una pareja o ex pareja es imprescindible que recaiga sobre el varón conforme a la ley actual".

"Como de igual modo no cabe otra interpretación con el convenio de Estambul que ya entró en vigor para España en el año 2014, una interpretación de la norma diferente sería ir en contra del convenio", concluye Filgueira.

De la misma opinión es la abogada y profesora universitaria Victoria Picatoste, quien celebra que esa sentencia del alto tribunal abra la puerta a que no sea estrictamente necesario tener que probar que ante una agresión existe superioridad por parte del hombre hacia la mujer. "Nos sorprende a los juristas porque siempre se ha exigido una prueba sobre esto", dijo.

"Al respecto ya se había pronunciado el Tribunal Constitucional, que ya había dicho que el artículo 153 que agrava la pena para el hombre no es una desigualdad y no atenta contra el artículo 14 de la Constitución", aseveró.

"Es positivo porque se van dando pasos sobre todo en la defensa de la mujer porque cualquier agresión de un hombre a una mujer, en mi opinión, siempre lleva implícita una superioridad, generalmente la física", afirmó Picatoste.

Por ello, celebra la decisión al margen de que considera "anómalo" el caso concreto al que alude la sentencia, en el que se juzga una agresión sin lesiones entre un hombre y una mujer que no se denunciaron entre ellos y a quienes se impuso una pena de seis meses de cárcel y orden de alejamiento, en el caso del varón, y de tres meses a la mujer.

Discrepa de la sentencia del Supremo el juez José Antonio Vázquez Taín, quien lamenta que esa jurisprudencia resta capacidad de maniobra a los magistrados a la hora de determinar si se trata de un caso aislado o violencia de género además de que "atenta contra la presunción de inocencia, que antes abarcaba todos los delitos". "En el 50 o 60 por ciento de los casos se trata de incidentes aislados en los que no se aprecia una connotación machista por parte del marido y hasta ahora podíamos acudir a la delincuencia común para castigarlo como lesiones o maltrato habitual y evitar así una consecuencia aberrante que es que desde agosto hay una sentencia del Supremo que dice que incluso en los casos más leves de amenazas o malos tratos sin lesiones se impone la medida de la orden de alejamiento, de al menos un año", aseveró Vázquez Taín.

Su reproche, apunta, no es hacia la ley de la violencia de género en sí sino contra sus "grietas". "Hoy en día si das una opinión en contra de la ley de violencia de género parece que es que no reconoces el fenómeno y vaya por delante que es uno de los fenómenos más aberrantes de delincuencia que hay. Pero tenemos una ley con grietas y con ella le damos la razón a los que la quieren derogar mientras que a los que queremos mejorarla no se nos escucha, ese es el problema", aseveró.

Al respecto, insistió en que "los jueces que vivimos estos dramas nos sensibilizamos con este tema y nos gustaría solucionarlo pero queremos tener una herramienta para solucionar problemas, no agravarlos porque con una medida como el alejamiento, si se trata de un incidente aislado, se castiga a toda la familia: a la mujer y a los hijos porque tienen que habilitar una segunda residencia y eso es muy grave porque yo en el juzgado he llevado juicios como violencia de género en los que la amenaza era un 'no me busques, que me encuentras' en un matrimonio durante el proceso de divorcio", manifestó.





