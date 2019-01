Cuarón: "Me parece muy ofensivo para el público subtitular 'Roma' al español"

El director de cine mexicano Alfonso Cuarón declaró ayer que le parece muy ofensivo para el público que su película "Roma" se haya subtitulado al español en España. "Me parece muy ofensivo para el público español el que Roma la hayan subtitulado con castellano español", dijo Cuarón en unas declaraciones en Nueva York tras participar en el Lincoln Center en la clausura de un ciclo de cine dedicado al artista. Cuarón agregó que "el color, la empatía funciona sin los subtítulos".

Así, se rotula "enfadarse" cuando los personajes dicen "enojarse" y se traduce "mamá" por "madre" y "ustedes" por "vosotros", algo a todas luces innecesario. En otro de los pasajes de la película apuntado en Twitter por el director mexicano afincado en España Jordi Soler, los "gansitos" de México -unos pastelitos de chocolate- se tornan "ganchitos" -los "gusanitos", aperitivos con sabor a queso- en los superfluos subtítulos.

"Me parece muy, muy ridículo", insistió al respecto el director de "Roma", película galardonada con dos Globos de Oro el fin de semana pasado. "A mí me encanta ver, como mexicano, el cine de Almodóvar y yo no necesito subtítulos al mexicano para entender a Almodóvar", declaró Alfonso Cuarón, claramente enfadado.

El académico de la lengua Pedro Álvarez de Miranda mostró ayer su apoyo a Cuarón en sus críticas y consideró que esta práctica "abre grietas en el privilegio" de los hispanohablantes de entenderse. Este filólogo considera que los subtítulos a la película mexicana suponen un "fenómeno sorprendente" y "una falta de confianza" a la capacidad de la comunidad panhispánica de entenderse.

Álvarez de Miranda ha explicado que cuando acudió a ver la película en el cine hace dos semanas salió "muy sorprendido" por esos subtítulos para partes en las que se hablaba en español -la película también incluye subtítulos para las conversaciones en mixteco, una lengua indígena- y que estaban "'traducidas'" al español de España, difiriendo de las conversaciones de los actores con expresiones del español de México, tal y como adelantó "El País".

"Es innecesario: durante mucho tiempo en España se han visto películas extranjeras dobladas del español de México, así como otras películas argentinas, cubanas, colombianas... sin ningún problema. Afortunadamente, la lengua española, a pesar de su diversidad, es un instrumento de comunicación entre todos los hispanohablantes", añade el académico de la RAE.

"Roma" se proyecta en España en cinco cines, así como en la plataforma Netflix, productora de la película.

Precisamente sobre la controversia suscitada por la distribución de su último largometraje principalmente a través de la plataforma de Netflix en detrimento de las salas de cine, Alfonso Cuarón afirmó que "no es una polémica".

Cuarón se encontraba en Nueva York, donde participó en la clausura de un ciclo de cine sobre su trayectoria organizado por el Lincoln Center de Nueva York, que eligió su largometraje "Y tú mamá también" (2001) para cerrar el programa.