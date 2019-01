Un cententar de colectivos feministas se movilizarán contra los pactos con Vox

Un centenar de organizaciones feministas de toda España anunciaron ayer un "largo historial" (sic) de "movilizaciones constantes, permanentes e insistentes" para protestar contra los partidos políticos que quieran "mercadear" con los derechos de las mujeres. "Ni un paso atrás. Los derechos de las mujeres no se negocian. (...) Anunciamos un largo historial de movilizaciones para decir que no vamos a permitir el retroceso en los derechos de las mujeres", indicó la presidenta de la Federación Estatal de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro.

Más de un centenar de asociaciones feministas firmaron un manifiesto contra la derogación de la ley de protección contra la violencia de género, una medida "intolerable" que exigía Vox para apoyar el Gobierno de PP y C's en Andalucía (aunque ayer finalmente renunció a esta pretensión). Las asociaciones feministas firmantes aseveraron que estarán "enfrente" de aquellos partidos políticos que apoyen "las pretensiones e imposiciones de Vox". El simple hecho de poner como condición que se usen como "moneda de cambio" los derechos de las mujeres, han dicho las feministas, "debería ser suficiente para no acudir a negociar", incidió Besteiro. "No estamos en una guerra de banderas, sino en una guerra por la lucha de la vida de la mitad de la población. Luchamos contra el franquismo y seguimos luchando y lo vamos a hacer hasta que nos quede aliento. (...) No vamos a volver a la casilla de salida", advirtió la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, quien avanzó que la campaña de movilizaciones frente a estas amenazas será "constante, permanente e insistente" y ha denunciado que Vox está llevando a cabo un "ataque visceral" contra las mujeres. "Quieren crear confusión, noticias falsas y argumentos falaces para desprestigiar los derechos de las mujeres y perpetuar la discriminación", agregó Besteiro.

Las primeras movilizaciones feministas tendrán lugar el próximo día 15 en Andalucía: a las 12.00 horas habrá una concentración frente al Parlamento andaluz y a las 19.00 horas, en las distintas provincias. "Habrá una movilización continua hasta que sea preciso", destacó la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, mientras que la presidenta de Themis insistió en que el movimiento feminista es "pacifista y universalista".

Entre las firmantes del manifiesto, además de las organizaciones ya mencionadas, figuran la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, la Fundación Mujeres o Las Periodistas Paramos.