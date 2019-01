Prince llega a La Voz desde Galicia

Andrés Balado es un vecino de Cariño que ayer, en la segunda gala de audiciones a ciegas de La Voz, enamoró a dos de los coaches. Paulina Rubio y Luis Fonsi se "pelearon" por contar en su equipo con la voz de este gallego que interpretó el mítico 'Purple Rain' de Prince. "Vengo de un pueblecito, el más bonito del mundo y no solo por el nombre que tiene, que se llama Cariño", así respondió cuando le preguntaron de dónde venía, y aprovechó para saludar a todos los vecinos que le han ayudado a llegar hasta el concurso.

Pablo López también mostró su interés en el gallego y Antonio Orozco reconoció que tiene mucho que aprender de su talento. "Uno de mis cantantes favoritos es Prince, pero oírla en tu voz ha sido otro viaje. Lo has hecho tuyo, me lo he creído, estos tres minutos han sido tu gloria". Paulina no sólo alabó a Andrés por su espectacular actuación, sino que mandó "un cariño cariñoso a tu pueblo, Cariño" para intentar llevarse a su terreno al concursante. El vídeo completo de su impresionante interpretación también incluye todos los comentarios que los jueces hicieron sobre este cariñés.