Declaran el 12 de enero 'Día de la Muerte Digna en Galicia' en honor a Ramón Sampedro

La asociación Dereito a Morrer Dignamente ha declarado el 12 de enero como 'Día de la Muerte digna en Galicia' en honor a Ramón Sampedro, el vecino de Porto do Son (A Coruña) que vivió postrado en una cama desde los 25 años debido a una tetraplejia y que se convirtió en un icono de la lucha por la eutanasia. Sampedro, paralizado de cuello para abajo tras sufrir un accidente en la playa de As Furnas, puso fin a su vida el 12 de enero de 1998 tras años de lucha en los juzgados para reclamar el suicidio asistido y que quien lo auxiliase no se enfrentase a un delito. El 12 de enero se cumplen 21 años del fallecimiento de Sampedro por envenenamiento de cianuro potásico facilitado por su compañera sentimental.