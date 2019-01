El 83% de los españoles cree que le resulta más difícil que a sus padres formar familia

Disponer de recursos económicos suficientes, una estabilidad laboral, más tiempo libre y el apoyo de una pareja son hoy factores decisivos a la hora de formar una familia y por tanto convierten esa opción vital en una meta prácticamente inalcanzable para muchos. Lo demuestra el hecho de que el año pasado el número de nacimientos haya alcanzado cifras de 1941, en plena posguerra. De hecho, una encuesta publicada ayer refleja que la inmensa mayoría de los españoles, un 83 por ciento, considera que es más difícil formar una familia ahora que en generaciones anteriores.

Así lo revela el VIII Barómetro de la Familia, elaborado por la consultora GAD3 para The Family Watch y la Fundación Madrid Vivo. Entre los resultados destacan el hecho de que el 86 por ciento considera fundamental el apoyo de una pareja para tener hijos y la estabilidad laboral y una relativa solvencia económica también se consideran básicos para el 79 por ciento de los encuestados. Asimismo, el 77 por ciento hace referencia a la necesidad de contar con más tiempo disponible para tener hijos.

"Es llamativo que en los menores de 45 años, donde se concentra la población en edad fértil, el 90 por ciento cree que hoy es más difícil formar una familia, son conscientes de que las circunstancias laborales y económicas han cambiado. En la mayoría de los casos, desean replicar el modelo que han vivido en su casa y a pesar de las dificultades, el deseo de tener hijos está ahí. El 60 por ciento de 20 a 45 años desean tener hijos, aunque es cierto que lo ven como una meta más a largo plazo", indicó la responsable del área de investigación de GAD3, Sara Morais.

De hecho, la consulta revela que formar una familia en los próximos 5 años es prioritario sólo para el 26% de los menores de 45 años mientras que el objetivo fundamental para el 87 por ciento los encuestados es prosperar en su vida profesional. También entran dentro de sus anhelos a corto plazo viajar (68 por ciento) y ampliar los estudios (67 %). Solo para el 48% es una prioridad a corto plazo formar una familia.

El barómetro fue realizado de forma telefónica a 600 familias y en el grupo de edad de menos de 45 años se incluyen tanto personas que por el momento no quieren tener hijos como personas que ya tienen y que no desean ampliar familia. Entre los que no quieren tener hijos o más de los que tienen, el 69,3 por ciento explica que el motivo es que es "demasiado mayor", el 58,2 por ciento asegura que ya tiene todos los que quiere, un 12 por ciento lo achaca a la falta de ingresos, un 8,1 por ciento argumenta que es por falta de tiempo y un 3 por ciento dice ser demasiado joven.

En cuanto al orden de actividades realizadas en familia, el estudio señala que en primer lugar está el hacer la compra, seguido de las actividades culturales, viajar, leer, jugar a juegos de mesa, hacer deporte y, por último, ir al cine.

Apuestas deportivas

La encuesta también preguntó por otras cuestiones de actualidad, desvelando que el 65% se manifiestan en contra de las apuestas deportivas considerando que son perjudiciales para la sociedad. Del mismo modo, ocho de cada diez consideran que la publicidad de éstas fomenta la ludopatía entre los jóvenes y la mitad de los consultados critica que haya anuncios durante acontecimientos deportivos. En todo caso, hasta un 40 por ciento admite que ha incrementado su práctica de éstas en el último año.

En lo que respecta a las redes sociales, el 85 por ciento subraya que han disminuido el respeto a la intimidad y en un porcentaje similar (83%) consideran que nos hacen ser más dependientes. La imagen sexualizada que se proyecta de los menores de edad a través de las redes sociales preocupa a siete de cada diez encuestados y hasta el 88 por ciento cree que hay un mayor riesgo de acoso anónimo.