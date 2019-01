Porriño tiene al 'Doña Manolita' gallego

Benjamín Martínez ya es todo un especialista en descorchar botellas de cava. Y no es para menos, ya que en las últimas cuatro Navidades la administración de loterías en la que trabaja junto a su padre, Andrés, ha repartido hasta siete premios importantes. "El X de la suerte", ubicada en pleno centro de O Porriño, se ha convertido en el 'Doña Manolita' gallego, con colas que sin duda volverán a producirse en el futuro tras distribuir, de nuevo ayer, dos décimos del segundo premio del sorteo del Niño. Hace apenas dos semanas fueron otro par de décimos premiados con el 'Gordo', el quinto, pedreas y el número 3346, inmediatamente anterior al Gordo (3347), con cada décimo premiado con 2.100 euros. En total, explica Benjamín, 1,2 millones de euros. Una buena cifra para ganarse la fama de administración afortunada.

"Mucha gente nos dice que somos el 'Don Andrés'", bromea un exultante Benjamín a las puertas del establecimiento, que abrió ayer sus puertas para celebrar el nuevo golpe de fortuna, con dos décimos del 61776, premiados con 75.000 euros cada uno. A pesar de que todos los domingos abren unas dos horas, ayer no iban a hacerlo para disfrutar de los regalos de Reyes junto a la más pequeña de la familia, pero la fortuna regresó. "Intuimos que pueda ser una misma persona la compró los dos por el número que es, no es que tengamos sospechas de alguien en concreto, pero nos da en el cuerpo de que puede haber sido así", remarca el joven.

Es probable que en los próximos días confirmen sus sospechas, ya que, asegura su padre, Andrés, la mayoría de los premiados suelen 'confesar'. "A partir de mañana (por hoy) ya se sabrá porque mucha gente viene a pedir consejo para saber qué hacer, en todos estos años solo habrá uno o dos premiados que no nos lo hayan contado", explica el responsable de la administración de loterías. "Lo primero que les aconsejamos es que tengan tranquilidad y piensen muy bien las cosas, sobre todo si es un premio importante. Y si hay hijos, que vean si quieren darles algo antes de cobrar el premio, porque así se evitan el impuesto de sucesiones", explica Andrés, que cuenta incontables anécdotas de premiados, como la de la vecina que estas navidades le confesó que había sido agraciada con un cuarto premio en 2015 o el cliente que ganó 12 millones en la Primitiva y le pidió que "no le dijese nada a su mujer, pero a los dos días estaban aquí juntos para comprobar si iba a decirle algo a ella, y yo como una tumba", relata entre risas Andrés, que disfruta con la "fama" que le otorgan tantos premios. "Es raro el año que vayamos de vacaciones y no tengamos que enviar luego al hotel algún décimo", cuenta con una sonrisa perenne. "Nuestro trabajo exige mucho sacrificio, como cualquier otro, pero lo que pasa detrás del mostrador es una emoción imposible de describir, porque le cambias la vida a la gente y nos encanta ser los transmisores de esa felicidad", apunta.

Y es que la mayoría de sus clientes son de la propia localidad aunque la racha de premios ha provocado que cada vez sean más los que se acercan del resto de Galicia. También funcionan muy bien las ventas por internet, que comenzaron el año pasado, aunque admiten que no dan abasto con las peticiones. "Llevamos quince días comiendo bocadillos", bromea su hijo respecto al intenso trabajo en esta campaña navideña, que llevó a decenas de personas a esperar su turno a las puertas de la administración a pesar del intenso frío, con temperaturas de hasta -2 grados en O Porriño.

"Estamos cansados pero supercontentos de haber repartido ilusión, porque la gente que compra un décimo se marcha de aquí con ilusión. Luego algunos regresan con un premio, pero todos viven con ilusión, porque hay que tener siempre la esperanza de que uno pueda ser el afortunado", subraya Benjamín.