O porto de Marín recibe hoxe a visita do programa "Ribeiras de salitre" na TVG

X. H. Rivadulla Corcón, no barco de José Domínguez. // TVG

O programa "Ribeiras de salitre" visita hoxe (15.30, TVG) un dos grandes portos de Galicia, o de Marín, onde se vive o mar a través da paixón polo traballo. A súa confraría conta con arredor de trinta socios, que traballan artes menores, pesca de altura, arrastre de litoral e navalla. Tamén están preocupados por conservar artes tradicionais coma o racú.

Unha parte importante da actividade mariñeira de Marín atópase na praza de abastos, onde o espazo da Televisión de Galicia visitará a Begoña Rosales, peixeira de terceira xeración, pois xa o eran a súa avoa e a súa nai, e a Juana Soto, unha das praceiras máis veteranas da localidade, que desempeñou outros traballos relacionados co mar, mariscando, descargando barcos do Gran Sol e limpando peixe para empresas exportadoras.

Por outro lado, o equipo do programa embarcará no Novo Isa, onde traballan a arte do racú, idéntico ao cerco, pero cunha rede máis pequena e tamén con embarcacións máis pequenas. O seu patrón é José Domínguez, que leva 20 anos traballando o mar.

A construción naval ten un peso moi relevante no porto de Marín e, entre os diferentes oficios que require, o de caldeireiro é dos transcendentais. Disto dará conta Alberto Santos, que leva máis de 30 anos traballando neste ámbito, e que lembrará con nostalxia o primeiro barco de que construíu.

O equipo de "Ribeiras de salitre" xantará con Manuel Otero, que ten unha empresa de venda de peixe por todo o territorio español. Preparará carneiro (un tipo de ameixa) e anemones, dous produtos que leva varios anos traballando e que teñen máis saída fóra de Galicia, pero el está a esforzarse por introducilos en restaurantes galegos.