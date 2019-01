La lírica plástica de Santiago Riera: "Busco poesía en objetos desahuciados"

El Rodas Market del Casco Vello de Vigo (praza da Pedra 6) acoge una exposición del pintor vigués Santiago Riera. La muestra recupera antiguas obras del pintor y piezas nuevas que mezclan óleo, técnica mixta, tintas y collage. El artista, que vive en la actualidad en Pinzás, (Tomiño), afirma buscar inspiración "en objetos desahuciados".

Desde una perspectiva crítica, Riera introduce lenguajes propios que reflejan un modo muy próximo a la contemporaneidad de ver la pintura y el arte. El contenido amable esconde una mirada no complaciente sobre la realidad.

Paisajes, imágenes sorprendentes e inquietantes, figura, las calles y edificios de la ciudad recorren las paredes de esta muestra.

Riera evoca esos paisajes urbanos de su infancia y esos otros, los paisajes arbóreos de su presente, Pinzás, el lugar donde hoy reside.

No obstante, la exposición también da cabida a objetos únicos como las cajas decoradas, como si de auténticas escenografías se tratasen, verdaderos espacios donde todo es posible. "La pintura te crea, te inventa", dice Santiago Riera. Amor al oficio y esa mirada crítica que todavía se sorprende ante la realidad, que la crea y la reinventa.

Humildes y sinceras, así son las palabras plásticas que no teme bucear en técnicas y estilos diversos y que afirma: "Yo me sirvo de los materiales para crear imágenes que me conmueven. Soy un artesano, la pintura es mi oficio nada más".

La exposición en el Rodas Market de Vigo se podrá visitar hasta el 20 de enero de 11 a 14 y de 18 a 20. 30 horas de lunes a viernes, y los sábados de 11 a 14 horas.