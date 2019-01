Los psicólogos Javier Urra y Patricia Ramírez, el diseñador y empresario Adolfo Domínguez y la escritora Mª Xosé Queizán son algunos de los invitados de enero en el Club FARO, que abordará temas como la movida de los 80 en Vigo, los mitos y realidades de los alimentos y la cámara del oro del Banco de España. Además, el pedagogo Carles Bayod explicará cómo desarrollar el cerebro del niño; el explorador Javier Campos hablará de su reto solidario de 17 cimas para vencer el cáncer; y el doctor en Filosofía Francesc Torralba aportará claves para sobrevivir en un mundo incierto.

El Club FARO DE VIGO inicia la programación de 2019 con una conferencia-coloquio del psicólogo Javier Urra. Todas las intervenciones se celebrarán a las 8 de la tarde en el Auditorio Municipal do Areal (C/ Areal, esquina C/ Oporto, Vigo), salvo la citada de Javier Urra, que tendrá lugar en el Auditorio del Centro Social Afundación (C/ Policarpo Sanz, 24-26, 2º, Vigo). La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

"Déjale crecer" (o tu hijo en vez de un árbol fuerte será un bonsái). Así se titula la conferencia-coloquio de Javier Urra, psicólogo, pedagogo y terapeuta, que fue el primer defensor del Menor en España. Los padres han de partir de la premisa de que sobreproteger no es educar, si quieren que su hijo crezca como un árbol fuerte y no como un bonsái.

De "Imágenes movidas" (música y cultura visual de los 80 en Vigo) hablará el profesor e investigador José Colmeiro. Una mirada retrospectiva a las representaciones visuales de la efervescencia cultural de los años de la movida gallega en Vigo.

La conferencia-coloquio de la psicóloga Patricia Ramírez llevará por título "Estrena optimismo". Ser optimista no asegura el éxito, pero ayuda a encontrarlo. Esta conocida especialista aportará herramientas para fortalecer las emociones.

"De la arruga a Juan Griego" es el título de la charla-coloquio con el diseñador, empresario y escritor gallego Adolfo Domínguez. Su forma de concebir la moda inspiró el famoso eslogan "La arruga es bella". En la actualidad, el diseñador ourensano continúa fiel a sus principios estéticos y sigue siendo el alma de su firma de moda.

"¡Juguemos a sentir!". Es lo que propone Carles Bayod, doctor en Bellas Artes, pedagogo e investigador, que explicará cómo desarrollar las dos áreas del cerebro del niño, la que piensa y la que siente. Lo hará a través de 36 "sensojuegos" o juegos de sensaciones.

"¿Somos lo que comemos?". El doctor Carlos Spuch, investigador sénior del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, disertará sobre los mitos y realidades de los alimentos. El avance de la ciencia ha hecho que productos que teníamos como buenos ya no lo son tanto, y otros denostados resultan ser muy buenos. ¿Qué es mentira y qué es verdad? Es lo que tratará de explicar este especialista.

De "La cámara del oro del Banco de España, el lugar más protegido del pais", hablará el escritor e ingeniero Rodrigo Palacios. Son muchas las leyendas que rodean a esta cámara acorazada que fue inaugurada poco antes de la Guerra Civil. Es absolutamente imposible robar o acceder a ella sin estar autorizado.

Javier Campos, explorador, documentalista y escritor, contará su reto solidario para recaudar fondos destinados a la investigación oncológica en la conferencia-proyección-coloquio titulada "17 cimas para vencer el cáncer. En su intervención mezclará geografía, anécdotas, montaña y relatos llenos de humanidad relacionados con la superación.

Francesc Torralba, doctor en Filosofía y Teología, hablará de "Cómo sobrevivir en un mundo incierto e inestable". En su conferencia, el pensador diagnosticará el humus cultural y social de nuestro tiempo, un mundo político, social, económico y cultural que se deshace, mientras emerge otro caótico y difícil de precisar.

De "O feminismo hoxe. Xuntas e fortes" hablarán la escritora y feminista Mª Xosé Queizán y Mónica Bar, investigadora del feminismo y especialista en pericia documental. El año 2018 supuso un hito histórico del feminismo. La manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, llenó las calles de Vigo y de todo el mundo. Abuelas, madres y jóvenes levantaron sus voces por la igualdad, por los mismos derechos, y denunciar la violencia sexual y el feminicidio.