El interior gallego continúa bajo cero pese a esquivar el frío polar

El tándem formado por el anticiclón y el intenso frío nocturno continuará al menos hasta el próximo fin de semana, en el que podrían debilitarse las altas presiones y dejar paso a las nubes y, si cabe, a la ola de frío polar que asola el este y norte de Europa.

Así, las temperaturas bajo cero que se están registrando en la comunidad gallega, con hasta -9,6 grados en Calvos de Randín (Ourense), no tienen nada que ver con la rotura del vórtice polar que está dejando nevadas históricas en buena parte de Europa. "Está ocurriendo lo mismo que el año pasado y esa masa de aire polar que se está desplazando a zonas de Europa podría llegar a la costa atlántica, pero todavía es pronto para saber cuál será su evolución", precisa el meteorólogo Martín Barreiro, que recalca que ese fenómeno trae consigo copiosas y continuadas nevadas que por ahora no se están produciendo en ningún lugar de la península. "De hecho, no hay nieve en las cumbres, así que hasta sería una buena noticia que cayese alguna", afirma.

Así, el frío que afecta a la comunidad gallega tiene que ver con el anticiclón ubicado sobre el Canal de la Mancha y la ausencia de nubes que provoca que el aire frío baje con rapidez en las horas nocturnas, "a pesar de que el aire en altura no está especialmente frío", apunta el gallego. Por la contra, durante las horas centrales del día se están registrando temperaturas inusualmente elevadas para la época del año en la que estamos, con máximas de 18,4 grados en Entrimo (Ourense) o 17,9º en Lalín. Vigo apuntó ayer una máxima de 14,9 grados y bajó hasta los 4,7 grados de madrugada, lejos de las localidades que registraron temperaturas por debajo de los ocho grados centígrados a primera hora de la mañana de ayer. Sí estuvo en valores negativos Pontevedra, donde el mercurio bajó a -1º en la madrugada y luego subió hasta los 17,4º.

Por el momento no se esperan cambios en la situación meteorológica ni este domingo ni los próximos días, por lo que los cielos permanecerán poco nublados o despejados en general, con bancos de niebla matinales, más persistentes en el interior, y heladas en la mayor parte de la comunidad gallega.

Sí se esperan nubes altas en la jornada de mañana que no impedirán el paso del sol y que desaparecen de la previsión de Meteogalicia para el martes. De cara al fin de semana, la agencia gallega prevé que intervalos de nubes bajas en el norte de las provincias de A Coruña y Lugo, incluso con la posibilidad de algún chubasco.

La situación es similar en el resto de la península, donde hasta catorce provincias estuvieron ayer en alerta por temperaturas mínimas, niebla o por fenómenos costeros, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que remarca que las temperaturas seguirán siendo significativamente bajas en ambas mesetas y en el interior del nordeste peninsular. Sin embargo, seguirán predominando los cielos poco nubosos o despejados.