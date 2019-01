Un anticiclón que congela Galicia

El anticiclón con el que Galicia estrenó el año continuará bloqueando la entrada de las borrascas al menos una semana más, dejando madrugadas gélidas que de nuevo ayer en Calvos de Randín dejaron 8,2 grados negativos, la mínima gallega. Del intenso frío nocturno se pasa estos días a tardes casi primaverales, con máximas que en el caso de Entrimo (Ourense) alcanzaron 18,4 grados. También las Rías Baixas disfrutan de temperaturas más que agradables en las pocas horas en las que el sol luce a estas alturas del año, con el mercurio a 17,8 grados en Pontevedra, 16,1 en Vigo o 14,9 en Sanxenxo.

La situación anticiclónica se mantendrá, al menos, hasta el final de la próxima semana por lo que se espera sol en la práctica totalidad de la comunidad gallega para recibir las cabalgatas de la víspera de Reyes. No será en todas, no obstante, ya que la niebla que se forma en los valles de las zonas de interior no se disipará a lo largo del día.

No se trata de un fenómeno extraordinario pero sí inusual la perssistencia de altas presiones durante casi tres semanas en pleno invierno, cuando lo normal es que se sucedan los frentes que dejan vientos y lluvias en la comunidad gallega. "Se trata de un anticiclón de bloqueo situado sobre el Canal de la Mancha que impide por el oeste la entrada de las borrascas desde el Atlántico y por el este que se acerquen las masas de aire frío polar continental que están al norte y este de Europa", explica Juan Taboada. Desde Meteogalicia, remarca que el anticiclón llegó el 23 de diciembre y que salvo la jornada del día 27, con lloviznas débiles, ha permanecido inalterable a lo largo de las jornadas. "Casi todos los años hay un anticiclón de bloqueo pero este es especialmente persistente", matiza.

Es la ausencia de nubes la causante además del intenso frío nocturno, ya que "los cielos despejados favorecen que se escape rápidamente el poco calor que la tierra acumula durante las horas de sol", aclara el técnico. Esta circunstancia, unida a la proximidad del solsticio y por lo tanto con noches más largas y la práctica ausencia de viento, explica que incluso en zonas costeras se estén registrando valores mínimos negativos ya que el aire frío, recuerda Taboada, "es más pesado que el cálido".

No es el caso de las localidades de las Rías Baixas si bien la estación de Campolongo, en Pontevedra, apuntó ayer una mínima de 0,2 y también la segunda máxima de Galicia (17,8º) por lo que la oscilación térmica a lo largo de la jornada fue de casi 18 grados. Por su parte, Vigo bajó hasta los 4,9º.

También resulta llamativa la práctica ausencia de viento, que sopla flojo del este y que a lo largo del fin de semana será de dirección variable.