A xente "morre" por ir a Land Rober

Dez anos despois da súa primeira emisión, Land Rober celebra a súa exitosa traxectoria cun programa especial adicado aos espectadores que pasaron polo programa e tamén a aqueles que agardan para facelo. A lista dos que esperan, nalgúns casos dende fai máis de dous anos, é de preto de 40.000 persoas segundo informou onte a TVG nun comunicado no que anunciou o especial "Morro por ir a Land Rober" (22.05 horas).

Conducido por Roberto Vilar dende 2015, o especial contará hoxe as experiencias de Marisol García, unha muller de Xinzo de Limia que participou en varios programas de "Xubilados contra Millenieals". Tamén as de Kayllo Santana, un rapaz de orixe brasileira que gañou un pase vitalicio para poder asistir sempre que queira ao espectáculo ou a historia de Anita e Andrés que agardan dende fai máis de dous anos para participar no programa que lidera a audiencia da canle autonómica, noite tras noite.

De feito, é o programa de Vilar o que lidera os datos de audiencia no horario de máxima audiencia da TVG, a única canle autonómica xunto con TV3 que supera unha cifra de dous díxitos. Así, no acumulado de 2018 acadou unha cota do 10 por cento que subiu ao 10,8 por cento no prime time. En concreto, o mellor dato na franxa de máxima audiencia é o xoves no que o programa do humorista eleva a media ata un 14,4 por cento.

A franxa informativa entre as 13.30 e as 15.30 horas é a máis destacada do día e mantén o seu liderato cunha cuota do 17,7 por cento no conxunto do pasado mes de decembro, catro puntos por enriba de Antena 3 e seis por enriba de Telecinco. De feito, de luns a venres a audiencia foi do 18,1 por cento. A programación especial de Nadal tamén acadou bos resultados e a gala especial de Fin de Ano obtivo un 16,5 por cento de audiencia.