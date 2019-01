Miguel Rosendo niega los abusos y recurrirá ante el Tribunal Supremo

El líder de la llamada Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, Miguel Rosendo da Silva, condenado a nueve años de prisión por un delito de abusos sexuales, inistió ayer en su inocencia y anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que lo envía a la cárcel. En una rueda de prensa, acompañado por su abogada, Beatriz Seijo, tres sacerdotes y varias personas, explicó que recurrirá "no por odio, sino por la dignidad de mi esposa, mis hijos, y los benditos y benditas que dejaron su vida para ayudar a los demás". El 28 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirmó su condena como autor de un delito de abusos sexuales continuados "con prevalimiento y penetración". Rosendo, para quien la Fiscalía y la acusación particular solicitaban 66 y 82 años de prisión, fue condenado por uno de los cuatro delitos de abusos sexuales a los que se enfrentaba y fue absuelto de los de asociación ilícita, contra la integridad moral, coacciones, abuso y agresión sexual continuada. Por su parte, la Fiscalía está estudiando la sentencia y todavía no ha decidido si la recurrirá.