Películas para pasar la resaca de fin de año

El calendario dice que el año nuevo empieza el uno de enero, pero la mayoría sabe que la primera jornada del año no cuenta. La fiesta de Nochevieja pasa factura, y la resaca -en todos los sentidos- de fin de año se contagia al año nuevo. Por eso, aquellos a los que nos les toque trabajar o cumplir con otras obligaciones, pueden tomarse la licencia a pasar el primer día del año con el mejor plan para recuperarse de la fiesta: sofa, palomitas y darle al play. Estas son ocho películas que te ayudarán a pasar la resaca de fin de año y que todavía conservan cierto aire a Navidad, porque las celebraciones continúan hasta el día de Reye

"Campeones", ración de empatía

Cualquier época es buena para ver una película que transmite el mensaje que se encuentra en "Campeones" , unas risas inteligentes y con trasfondo para empezar el años vienen bien. Humor, ternura, realismo, inclusión... son solo algunas de las claves del éxito de esta cinta, por no hablar de las interpretaciones sobresalientes, desde Javier Gutiérrez hasta el último de los secundarios.

"La la land", el musical

Para aquellos a los que todavía le resuena la música en la cabeza, que mejor que un musical. Y después del éxito cosechado entre la crítica, la academia y el público por "La la land", la elección estaba clara. Una historia romántica al más puro estilo Broadway con dos protagonistas entre los que fluye la química, apuesta segura para una tarde navideña.

"Eudardo Manostijeras", un clásico

No podía faltar una de las películas que vuelve a muchas pantallas por Navidad, y por qué no en año nuevo. La tierna historia de Eduardo Manostijeras muestra el gran tándem que forman Johnny Deep y Tim Burton en la pantalla. Extraña, divertida e inmortal, la cinta no suele decepcionar. Se vea el número de veces que se vea siempre disfrutamos sabiendo que "algunas veces todavía me encuentras bailando en la nieve".

"Shrek", la opción de animación

Ideal para ver en familia. "Shrek" garantiza emoción de la mano de un ogro gruñón y un asno un tanto terco que terminan protagonizando una de las más puras amistades del cine. Porque en el fondo, todos tenemos capas –como las cebollas o las tartas- y esta cinta llega hasta la más profunda.

"Avatar", ración de ciencia ficción

Si con su estreno revolucionó la gran pantalla, con el paso del tiempo "Avatar" se ha convertido en una cinta de culto del género. Así que nunca está por demás verla de nuevo para llegar a cada uno de sus exquisitos detalles de calidad.

"Del revés", dibujos para pequeños y mayores



Exquisita a nivel narrativo y visual, con un trasfondo que refleja una perfecta metáfora de los mecanismos de nuestras emociones. "Del revés" es la prueba de que eso de que la animación es solo para niños no es más que un prejuicio.

"El Padrino" y la familia

Esto de la Navidad tiene mucho que ver con las reuniones familiares y Don Vito lo tiene claro: "Un hombre que no pasa el tiempo suficiente con su familia no merece ser llamado hombre". Esta obra maestra del séptimo arte –su guión está considerado el segundo mejor de la historia del cine por el Sindicato de Guionistas de América- siempre es una buena opción. Además, El Padrino pondrá el contrapunto a los estereotipos del espíritu navideño.

"Chalie y la fábrica de chocolate", fantasía en estado puro

De nuevo el equipo formado por Johnny Deep y Tim Burton se cuela en esta lista. Aunque no es de extrañar, ya que actor y director han trabajado juntos en hasta ocho películas. En este caso, equipo técnico y reparto supieron captar la esencia de uno de los libros más conocidos de la literatura infantil estadounidense. Charlie Bucket y los suyos representan a ese tipo de familias que, pese a las dificultades, reman a una para lograr sus sueños.

"Pesadilla antes de Navidad", una visión alternativa

De todas las propuesta, está es la más relacionada con la Navidad. Sin embargo, nada que ver con las películas típicas y tópicas de estas fechas. Jack Skeleton decide cambiar la tradicional celebración de Halloween por la Navidad, pero por una Navidad interpretada desde un prisma diferente.