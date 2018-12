El líder migueliano recupera su patrimonio al no ser condenado al pago de indemnizaciones

La condena de 9 años por un delito continuado de abusos sexuales a una de las integrantes de Orden y Mandato San Miguel sin pago de indemnización porque la víctima ha renunciado, y la absolución de los demás delitos que se le imputaban -incluídos los de apropiación indebida o asociación ilegal-, permitirá al fundador de los Miguelianos recuperar su millonario patrimonio. Tanto el chalé conocido como 'casa madre de Oia' como el de Collado Villalba donde residía cuando fue detenido hace cuatro años, tenían un embargo judicial preventivo a la espera de lo que sucediera en el juicio y se dictara sentencia.

Ambas propiedades saltaron a los medios de comunicación a raíz de la detención de Miguel Rosendo. Detenido en su casa de Collado-Villalba, fue trasladado a la mansión de Oia para practicar un registro y las cámaras registraron ambos episodios.

La casa de Oia, conocida también como los muros de Jerusalén se valoró en 800.000 euros y durante un tiempo salió a la venta a través de una agencia inmobiliaria extranjera. La vivienda principal tiene una superficie construida de 746 metros cuadrados, un anexo residencial, un torreón y una piscina climatizada. No parece probable que el líder migueliano vaya a regresar a Oia con su familia.

El chalé de Collado-Villalba tiene casi 300 metros cuadrados construidos en dos plantas. La casa tiene piscina y barbacoa y es donde fijó su residencia la familia del fundador de los Miguelianos cuando éste ingresó en la cárcel, y a la que ha vuelto Rosendo tras recuperar hace un mes la libertad tras pasar casi 4 años en prisión provisional.

Ahora, Beatriz Seijo, penalista coruñesa que ejercita la defensa de Miguel Rosendo, solicitará el alzamiento del embargo de bienes al no habérsele impuesto ningún tipo de sanción económica a su cliente. La letrada, que expone que la adquisición de ambas propiedades quedó perfectamente aclarada y documentada durante el juicio (indica que el chalé de Madrid se adquirió con un préstamo), ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo el fallo de la Audiencia de Pontevedra que le condena por abusos sexuales a una integrante de la orden desde que era menor de edad.

La abogada estudia, además, posibles acciones legales contra la acusación particular pues el Tribunal no ve acreditado que se tratara de una secta, ni el empleo de técnicas de adoctrinamiento basadas la persuasión coercitiva de sus miembros. La letrada de la acusación, Ana Reguera, también ha anunciado un recurso ante el Supremo al considerar que había prueba suficiente para condenar a Rosendo por los 22 delitos que solicitaban ellos y la Fiscalía y que sumaban penas de más de 64 años de prisión. El recorrido judicial del caso de los Miguelianos, por tanto, todavía no está cerrado.