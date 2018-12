A vida dunha ´centoleira´ con 134 anos

Foto de familia do persoal do restaurante na visita do Rei. Á esquerda, Ángel Estévez Laiseca e Carmen Lorenzo Santos ante o local e Xulio Estévez-Laiseca, cunha centola e unha veciña de Beluso.

O actual restaurante-marisqueiría A Centoleira de Bueu salta a pantalla de Canal Cocina, dirixido pola cuarta xeración da familia fundadora, Xulio Estévez-Laiseca. Este bisneto da "biscaia" traballa como patrón dun buque senlleiro da hostalería das Rías Baixas. Actualmente é celebre, ademais de pola contratación de banquetes, polo catering de marisco a domicilio que popularizou coas súas coñecidas "cestas de mariscos" e que ata o Rei Felipe VI levou a Zarzuela.

"Escoitei falar moito dos meus bisavós e da 'biscaia' [a súa bisavoa, Vicenta Laiseca, orixinaria de Zalla, Biscaia], os fundadores. Apenas coñecín aos meus avós e collín o relevo dos meus pais antes do esperado, pero herdei de todos eles o afán pola creatividade e o valor do sacrificio de tal xeito que o veño aplicando hoxe en día neste negocio: creatividade na divulgación portas para fóra cara a clientela, e sacrificio no goberno portas para dentro no día a día coa axuda dunha boa tripulación". Así define o seu lugar en A Centoleira, Xulio Estévez-Laiseca, a cuarta xeración que toma as rendas dun negocio de hostalería de Bueu que leva en marcha desde 1884. O histórico restaurante actual, diante da praia de Beluso, foi un secadeiro de redes de finais do século XIX e pasou por moitas vidas, sempre coa consigna da adaptación aos tempos.

O Canal Cocina -canle de televisión por subscrición- repón hoxe e mañá (23.00 horas) un documental realizado por un equipo de oito persoas in situ durante unha semana diante e detrás dos fogóns de A Centoleira. "Como se foran unha familia", asegura Estévez- Laiseca, que destaca a documentación histórica que aporta o guión do proxecto. "Xa se emitiu onte e reporase mañá tamén", aclara.

Mentres fala con FARO, fai o camiño á lonxa de marisco a procura do rei da mesa nun local que leva o nome das centolas como insignia. "Hai clientes en toda España que levan coñecéndonos desde hai 60 anos", asegura o actual rexedor. "Todo vai cambiando, pero como di a célebre frase, todo cambia para que todo siga igual", reflexiona con certa añoranza. En 2004 morreu a súa nai e defensora do local e logo, dez anos máis tarde, a sociedade familiar disolveuse para quedar en mans dun solo irmán: Xulio. Xusto hai un ano celebrouse o "cincuenta cabodano" de Ángel Laiseca, terceira xeración de emprendedores e o gran cimentador do actual restaurante.

A historia tivo continuidade grazas a Ángel Estévez Laiseca, fillo da "biscaia" que casou con Carmen Lorenzo, "a bicha", de Bueu, e foron quen de impulsar o negocio con éxito trala guerra do 36, nos anos 40 e 50 do pasado século, empregando a varias xeracións de veciños de Beluso. "Eles arriscaron o seu capital e deseñaron os piares para conseguir medrar en comercio e hostalería. Dende sitio de veraneo dos anos 1934-1936 a Vizcaína pasou por ser tenda de abarrotes e ultramariños dos veciños da zona, refuxio de pescadores e hospedería, ata a chegada do boom turístico nas Rías Baixas dos anos 60", lembra o actual rexedor do local de hostelería.

A seguinte xeración xa se encargaría de atender o auxe das vodas e banquetes de familia. Na historia máis recente, futbolistas e políticos, pasaron por esa casa de pedra con vistas ao mar. Unha das visitas máis destacadas supúxoa o Rei Felipe VI, que pasou trinta minutos cos traballadores antes de marchar ao aeroporto porque, por un contratempo de última hora non puido quedarse á comida polo 25 aniversario da súa promoción de gardamarina na Escola Naval de Marín. Iso si, "algo de marisco voou para a Zarzuela", comenta Xulio Estévez, xa que prepararon unha das súas xa clásicas cestas para levar. ¿Desafíos de futuro? El semella telo claro: "Unirme a cadea de evolución, porque sempre houbo que adaptar o negocio aos tempos".