"Marusía", el corto que quiere volar el barco de Alfageme, se preestrena en Vigo

El realizador vigués Pedro Sancho preestrena mañana (21.00 horas) en la sala Ártika su nuevo cortometraje, "Marusía", protagonizado por Antonio Durán "Morris" y Fran Paredes. Tanto el realizador como los dos intérpretes acudirán al preestreno, al que se podrá asistir con invitación por sorteo a través de la página de Facebook de la productora Contarte.

La cinta, de doce minutos, cuenta la historia de dos amigos, Juan y Pedro, quienes no están pasando precisamente por su mejor momento. Apurando el último licor café en el bar "La Socia", deciden vengarse del sistema volando el barco de Alfageme situado en la rotonda más concurrida del barrio de Coia. "No son dos terroristas, sino dos tipos normales que en un momento desesperado deciden huir hacia adelante, una huida que no conduce a ninguna parte", explica el director del cortometraje.

"Marusía" fue seleccionado en la última edición de Conecta+, un evento convocado por CREA, Asociación de Directores Realizadores de Galicia, para facilitar el contacto entre los creadores gallegos con proyectos en fase de desarrollo con productores, tanto gallegos como del resto de España. Y es que, la idea de Sancho es convertir esta historia en un largometraje. De hecho, trabaja en estos momentos en la adaptación del guion al largo formato.

Pero antes, y tras su preestreno en Vigo, "Marusía" comenzará su andadura por los festivales de cine, en los que el realizador ya tiene experiencia tras su anterior corto, "La madrina", que obtuvo varios premios y que fue adquirido, además, por la plataforma HBO Latino para su emisión en Estados Unidos.

"Marusía" -título que hace alusión al mar embravecido- es una historia pensada para ser protagonizada por los dos actores que dan vida a Juan y a Pedro. La cinta cuenta, además, con la música de la banda The Soul Jacket.