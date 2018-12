Las mejores aplicaciones digitales

| Cómo traducir las etiquetas de los alimentos. La aplicación Trazable (Android, pronto en iOS) expone el valor nutricional de los alimentos de una forma sencilla y ayuda a determinar si son o no saludables. La plataforma se basa en el reciente sistema de colores Nutriscore para clasificar los alimentos y cuenta con unos 3.000 productos en su base de datos. Se pueden buscar los productos en la app o escanearlos con la cámara del móvil. Descarga gratuita.

| Un almacén seguro para las fotos. Liberar espacio en el teléfono y conservar las fotografías en cualquier terminal es el punto fuerte de la app Whtmatters (Android, iOS). Funciona como un almacén de fotos en la nube que no necesita datos personales para registrarse. La plataforma también ordena las instantáneas en colecciones y permite compartirlas con familia y amigos. Descarga gratuita y versión de pago por 11,99 euros.

| La prensa en el móvil. La aplicación Periódicos Españoles (Android, iOS) reúne en una sola plataforma todos los periódicos y revistas del ámbito nacional, incluido el diario FARO DE VIGO. Esta plataforma organiza en diferentes estantes todas las publicaciones, las clasifica por temáticas y, al pinchar en cada una, se accede de forma directa a la edición digital del periódico. Descarga gratuita.

| El juego de Papá Noel. Cada año Google lanza por estas fechas Sigue a Papá Noel (Android), un cajón de pequeños juegos para esperar la llegada de la Navidad. La aplicación propone minijuegos de diferentes temáticas aptos para todos los públicos. Desde Nochebuena, los más pequeños pueden seguir a través de la app el recorrido de Papá Noel para entregar los regalos por todo el mundo. Descarga gratuita.

| Menos móvil y más dormir. Si es de los que consulta el móvil en la cama antes de dormir y no encuentra nunca el momento de dejarlo en la mesita de noche, la aplicación Go to sleep (Android) sirve como recordatorio para aparcar el teléfono. Esta herramienta es muy simple: hay que determinar qué hora sería la óptima para irse a dormir y la app envía una notificación para avisar de que es momento de desconectar. Descarga gratuita.

| El mensaje perfecto para Instagram. A las aplicaciones para editar fotos y vídeos para Instagram se suman otras que se centran en el mensaje que acompaña a la imagen. Es el caso de Captiona (Android, iOS), una plataforma con cientos de frases, letras de canciones o citas para incluir en los post de la red social. Cuenta con un buscador por palabras clave y un botón para copiar el texto para Instagram de forma directa. Descarga gratuita.

| Marcos para fotos navideñas. Llegó ese momento del año en que las felicitaciones navideñas circulan a toda velocidad por Whatsapp. La aplicación Marcos de fotos navideños (Android, iOS) propone felicitar estas fiestas con fotos decoradas para la ocasión. Esta herramienta incorpora adornos navideños, muñecos de nieve o regalos para crear una postal con la que felicitar la Navidad a familia y amigos. Descarga gratuita.