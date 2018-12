Hoy por Ti celebra la Nochebuena con setenta personas solas o sin recursos de Vigo

Setenta personas solas o sin recursos económicos de Vigo celebraron la Nochebuena en familia gracias a la ONG Hoy por Ti, que les preparó una cena en el local parroquial cedido por la iglesia de Rosalía de Castro. El actor Antonio Durán "Morris", que preside esta organización, se pasó un rato antes de ir a cenar con su familia para desear felices fiestas a los comensales, que estuvieron atendidos por ocho voluntarios de la ONG. En la cena, no faltó ni los productos típicos de estas fiestas ni la música. Incluso hubo un sorteo de balones del Celta, firmados por sus jugadores.

Esta asociación, fundada este mismo año, tiene como objetivo prestar servicios básicos no contemplados en las ayudas sociales, como peluquería, óptica, clases de inglés para los niños y comidas, a las familias con dificultades que son derivadas por los servicios sociales municipales u otras ONG, a través de una red de servicios que incluyen distintos establecimientos de restauración, salud y educación. En breve, esta red será ampliada con los servicios de podología y psicología, según Lola Galovart, cofundadora de esta ONG local.

Además, la entidad está pendiente de firmar, a principios del próximo año, un convenio con la Federación Provincial de Hostelería para extender la red de restaurantes, lo que supondrá "un salto cualitativo importante", según Galovart, y otro con la Asociación Escola Rosalía de Castro, centro examinador oficial del título Cambridge English, para facilitar la formación en esta lengua de sus usuarios.

Según Galovart, el perfil del beneficiario de Hoy por Ti es el de una persona que no puede hacer frente a sus necesidades básicas. "Nuestra red de servicios pretende que las personas sin recursos no se sientan señaladas por su situación precaria y que puedan disfrutar de servicios básicos a los que de otra forma no tienen acceso y que lo hagan como otro cliente más", afirma.