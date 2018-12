Centeno, música y cocina que maridan

Cocina y música maridan a la perfección. Al menos así es en el caso de los hermanos Centeno. Rafa, chef del Maruja Limón, restaurante vigués con una Estrella Michelin y dos Soles Repsol, acompaña sus creaciones culinarias con música y según quienes le han escuchado, canta muy bien. Su hermano mayor Leopoldo, exdeportista olímpico, es el batería del grupo Tarde a Todo, y tampoco se desenvuelve nada mal ante los fogones. Es más, él era quien cocinaba para los hermanos.

El nombre de Rafa Centeno (Vigo, 1974) suena a buena cocina. No en vano, su restaurante, el Maruja Limón, en Vigo, luce una estrella Michelin y dos Soles Repsol. Su vocación por la cocina, sin embargo, es tardía y accidental. Así lo reconoce el chef y lo corrobora su hermano Leopoldo, con quien se lleva siete años. "Cuando mis padres salían o nosotros hacíamos una escapada, como hermano mayor, me tocaba cocinar a mí si queríamos comer, porque entonces Rafa ni sabía cocinar ni quería aprender", reconoce Leopoldo, director comercial de una empresa tecnológica en Vigo de profesión y músico vocacional -acaba de fundar, junto con Alberto González, el grupo de pop-rock Tarde a Todo, del que además es su batería, y al que acaba de sumarse Guillermo Méndez (guitarra eléctrica)-.

"El nombre viene porque ya no somos unos chavales para comenzar con un grupo", explica Leopoldo (Lugo, 1967). Sin embargo, llegar tarde no tiene por qué ser negativo. Su hermano, por ejemplo, descubrió tarde su vocación por la cocina, lo que no le ha impedido convertirse en uno de los referentes de la actual cocina gallega.

"Antes, cocinaba lo justo y necesario. Como mucho era el rey de las tortillas. Empecé en la cocina de rebote. Ni siquiera tenía interés por ella", reconoce el chef de Maruja Limón, que estudió Relaciones Laborales y trabajó en el sector inmobiliario hasta que su ahora exmujer y él decidieron abrir un restaurante. "Nos dio esa locura, porque no sabíamos dónde nos metíamos. Yo empecé en 2001, en sala, y un día que había un montón de clientes y la comida no terminaba de salir de la cocina no tuve más remedio que meterme a echar un cable al cocinero y descubrí mi vocación", relata. De esto hace 18 años.

Su formación fue autoditacta y su aula, los fogones. "Es muy complicado conseguir una Estrella Michelin siendo diferente y haciendo algo distinto a lo que se espera de un Estrella Michelin", elogia Leopoldo.

Con su hermano a la batería de Tarde a Todo, el chef protagonizó la primera experiencia "gastromusical" organizada por Mahou en Vigo y que maridó música, gastronomía y la gama de productos de la cervecera. En ella, los hermanos Centeno mostraron su complicidad y desvelaron algunos detalles el uno del otro, como la habilitad del batería al frente de los fogones- "Leopoldo cocina muy bien", reconoce Rafa- y el talento musical del cocinero, que, según Leopoldo, tiene una gran voz, aunque no le gusta cantar en público. "Soy muy tímido, pero sí que suelo cantar cuando cocino y me gusta mucho cocinar con música", explica el chef.

Y uno de los grupos que escucha es Tarde a Todo, que acaba de editar un EP. "Ha estado en otros grupos, pero en este es donde más encaja. Además, hacen el tipo de música que siempre me ha gustado. Me sé todas las canciones", dice Rafa.

"Rafa es un artista en todo lo que hace y seguro que si hubiese cogido un instrumento lo habría bordado, pero un artista tiene que elegir el formato donde se desarrolla porque lo que quiere es plasmar en su obra su personalidad, sus inquietudes..., algo que en la cocina es muy complicado. Sin embargo, Rafa lo consigue. A mí, sus platos me recuerdan a pasajes y sabores de nuestra infancia", afirma Leopoldo, quien también habría sido un gran chef, según el cocinero. "Sí porque tiene un toque muy fino, es muy elegante en todo lo que hace", asegura.