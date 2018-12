Tiempo seco y temperaturas suaves en Nochebuena

Tiempo estable y temperaturas suaves, con máximas de hasta 18 grados en Pontevedra y A Coruña, serán los protagonistas de Nochebuena en Galicia. La presencia de un "potente y persistente anticiclón" sobre la Península es el responsable de esta estabilidad atmosférica. Según Meteogalicia, los cielos aparecerán con nubes de tipo alto, que no impedirán el paso do sol. Los vientos soplarán flojos de componente sur. Las mínimas serán también agradables para la época del año y en el caso de Vigo llegarán a los 13 grados. En otras ciudades, como Pontevedra y A Coruña, no se prevé que bajen de los 10º, mientras que en Lugo no superarán los 5º y en Ourense los 6º.

Para el resto de la península se espera también una jornada seca y temperaturas suaves, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de la formación de grandes y densos bancos de nieblas, más persistentes en las depresiones de los ríos, sobre todo en el Duero y en el Ebro.

Para mañana, día de Navidad, la comunidad continuará bajo la influencia del anticiclón centrado en el norte de Francia, que traerá una jornada de tiempo seco. Así, se aguardan otro día de cielos pocos nublados con nubes de tipo alto. Las temperaturas mínimas quedarán sin cambios en general o en ligero ascenso en áreas del interior. Las máximas no tendrán cambios significativos. Los vientos volverán a soplar de sureste flojos. La situación anticiclónica se mantendrá también el miércoles, aunque por la noche se acercarán los restos de una baja presión desde el oeste.