El X de la Suerte de Porriño celebra con pasteles y cava dos décimos del primero

Medio siglo lleva el "X" trayendo suerte a Porriño y esta vez no fue menos repartiendo 860.000 euros. El X de la Suerte, que así es como se llama desde hace un par de años este establecimiento, antes Bar X, vendió ayer por primera vez en toda su historia el primer premio de la Lotería de Navidad (dos décimos), además de un quinto (29.031). El 03347 fue vendido por máquina, como todo lo que allí despachan desde hace siete años, tiempo en el tocaron cuatro quintos, un cuarto y el segundo del Niño, precisamente este 2018.

Chelo González, natural de Carracido, es la poseedora de uno de los dos boletos del Gordo y al comprobarlo no dudó en acudir al X de la Suerte a celebrarlo aunque ya antes, el propietario, Andrés Martínez, y su hijo, Benjamín, lo festejaban con todos los clientes y vecinos reunidos en el lugar, pues la mañana de ayer fue de gran alegría en la peatonal de Porriño, donde no faltó espumoso y pasteles para todos.

A Chelo nunca antes le había tocado un premio y se estrenó ayer con el primer premio de la Lotería de Navidad. Tenía en total tres décimos, uno de ellos el que cada año compra en el X de la Suerte, cuyo número siempre escoge al azar. "Siento alegría y muchos nervios", señalaba a la vez que contaba cómo se enterara. "Lo estaba viendo en directo en la tele, tenía el número delante además, y cuando vi que era ese no me lo creía lo puse al lado de la tele y dije pero si es el mismo empecé a gritar como una loca y llamé a mi marido que no estaba en casa". Ayer se fue a comer con su familia para celebrarlo. "Es mucho dinero, aún estoy en una nube", asegura esta porriñesa que vive desde hace unos años en Salceda. "Ayudaré a la familia, haré una donación a una ong de cáncer infantil y luego siempre hay agujeros que tapar, lo necesitábamos de verdad", comentaba.

Los trabajadores del X de la Suerte aunque no resultaron agraciados con ningún premio estaban igual de contentos, "por traer felicidad al pueblo, y más aun sabiendo que toca a personas que realmente lo necesitan". Justamente ayer se cumplían 20 años de otro gran premio dado por Andrés Martínez y su familia, que ya son la cuarta generación la que se pone detrás del mostrador. En 1998 cuando despachaban décimos regentando el bar, habían vendido diez décimos del segundo premio, 140 millones de las antiguas pesetas.