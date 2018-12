'OT 2018' | Sabela conoce a su público gallego

Recibimiento de Sabela en As Pontes. // FDV

Recibimiento de Sabela en As Pontes. // FDV

La concursante del programa de televisión 'Operación Triunfo 2018', Sabela Ramil, regresaba hoy a su casa tras finalizar como cuarta clasificada y un nutrido grupo de personas no se ha querido perder el momento en la Casa do Concello de As Pontes. Una más que destacada participación que quedará grabada para la historia por haber sido la mejor embajadora gallega en el resto de España. Sus canciones en la lengua de Rosalía enamoraron a buena parte de los seguidores del talent show de la televisión pública española.

Su madre, Mari Carmen Rivera, explicaba así a FARO por qué su hija decidió escoger el gallego: "Sabela é galega, medrou coa música en galego, por iso lle nace cantar en galego". Y es que Sabela no solo lo usaba en las canciones, también dentro de la academia con sus compañeros. Ha llevado a estandartes como Rosalía de Castro, Cristina Pato, Marful o Rosa Cedrón a las casas de más de dos millones de españoles. Con esta última, precisamente, grabó ayer su propio tema para la gala de Navidad de OT.