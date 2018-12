El Gordo cambia la historia en Ourense

Manuel González Herrero, 57 años, posa con la uve de victoria para el selfie de un cliente y acto seguido prosigue con el trabajo. María Pilar Cid, 54, confirma con una sonrisa cálida y ojos emocionados que sí, que ha sido allí. El teléfono fijo no deja de sonar. Los clientes se felicitan y si tienen envidia no lo parece. El matrimonio que regenta el Bar Cervantes, en el corazón de la ciudad de Ourense -a 50 metros de As Burgas y 20 de la Praza Maior-, atiende la terraza, sirve la barra y recoge los vasos y pocillos como si fuera un día cualquiera, aunque poco se le asemeja. Llevan la camiseta que confirma lo que parecía imposible. La ciudad de Ourense se estrenó ayer entre los lugares afortunados en algún momento con el Gordo de Navidad. Por primera vez en la historia del sorteo, es decir en 206 años, la suerte recayó en la capital. Es la segunda ocasión en la provincia, tras los 3 millones que dejaron en Allariz diez décimos premiados, en 2008.

El Cervantes vendió dos décimos por terminal, 800.000 euros en total. "Esta es una zona de paso de muchos turistas, por lo que creemos que el premio habría ido para fuera de Ourense, aunque no se pueda asegurar con certeza", dice Manuel. El azar es caprichoso y la lotería de ayer agració al portador del 03347 elegido por una máquina, sin recompensar la fidelidad de los parroquianos de este bar que, cada año desde hace décadas, se mantiene fiel al 95219 en décimo.

En la confluencia de las calles Barrera, Bailén, Barrera y Cervantes hay un bar desde que se recuerda. Los padres de Manuel lo regentaron desde hace medio siglo, vendiendo lotería más de 40 años atrás. Antes, el Cervantes se había llamado Oriente o Recaredo, entre otras denominaciones. El matrimonio González Cid lleva 22 al frente del negocio. Se estrenan con un premio importante. Seguían la retransmisión por televisión y fue la llamada de un periodista local la que les dio la noticia. "Alguna vez en la ciudad de Ourense tenía que ser la primera, suerte que fuimos nosotros. Ni me imaginaba que pudiéramos ser nosotros los que tuviéramos el placer de vender el Gordo, pero la suerte es así de caprichosa".

Es una satisfacción profesional que no alejó ayer a la pareja hostelera de la barra, muy amable con los periodistas que iban y venían. Metieron rápidamente una botella de champán en la nevera para el brindis. "Estoy muy contento pero si lo tuviera yo estaría muchísimo más. Igual ya no estaba aquí", ríe. La suerte del bar, donde los asiduos son vecinos del barrio y trabajadores del cercano Concello de Ourense, la primera de la ciudad, pudo ir a parar al bolsillo de un turista.

El sorteo de Navidad dejó en toda la provincia un total de 926.000 euros. El tercer premio, correspondiente al número 04211, cuenta con dos agraciados que adquirieron sus participaciones en terminal. Uno de los establecimientos que repartió suerte fue Loterías y Golosinas Vilamarín, en el número 21 de la calle Río Xares de Ourense. Este negocio ya había vendido tres décimos del quinto premio del año pasado, con un reparto de 18.000 euros. El agraciado de ayer es un vecino del barrio joven y con empleo, según el administrador, que manteniendo algunas reservas para respetar la intimidad de esa persona, supone que usará el dinero para comprar un coche.

El tercer premio también se vendió en la administración de O Carballiño ubicada en la calle Curros Enríquez. Cada uno de los afortunados cobrará 50.000 euros, por lo que el 04211 deja un total de 100.000 en la provincia ourensana.

Una parte del cuarto premio 67774 del Sorteo de Navidad fue despachado en el Bar O Pino de esta zona periférica de la ciudad de Ourense, en el número 29 de la carretera de Vigo. Cada décimo está agraciado con 20.000 euros y se vendió un solo boleto por máquina. Es el primer premio importante que reparten en este local en los 3 años que llevan al frente los nuevos responsables. Tras conocer que la fortuna se había detenido en el local, las trabajadoras no ponían cara al afortunado. Es un bar de paso con mucha afluencia y la venta por máquina dificulta la identificación.

La lluvia de dinero en la provincia se completa con un quinto premio del número 29031, despachado en el bar "Novo Carrabouxo" de A Valenzá, en Barbadás, y agraciado con 6.000 euros que el beneficiario podrá cobrar íntegramente, puesto que este año los premios inferiores a 10.000 no tributan.

Ourense invierte poco

Ourense era hasta ayer una de las ocho capitales españolas sin la suerte de disfrutar un primer premio de la lotería de Navidad. La media de gasto en este sorteo, 47,12 euros, es muy inferior a la gallega, 61,41.