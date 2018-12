Ferreiro y Seivane, artistas invitados en el concierto de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura

Cuando Favio Chávez, músico y técnico de medio ambiente, llegó a Cateura y vio las condiciones de vida de muchos de sus habitantes, algo se le removió por dentro. El vertedero de Cateura es el más grande de la ciudad paraguaya de Asunción, en Paraguay. Allí, las casas están construidas y amuebladas con basura y los niños apenas tienen con qué jugar. "No cabía duda de que yo tenía que encontrar la clave para poder ayudar a que las vidas de esas familias mejoraran", dice Chávez.

En ese momento, decidió que sería una buena idea que los niños pudieran aprender música. Por ese motivo, junto a la ayuda de Nicolás, un lutier, comenzó a rescatar objetos del vertedero para crear instrumentos. Así, de tuberías oxidadas, bidones de aceite, cubiertos, surgieron guitarras, arpas, violines o trompetas. Como explica Favio Chávez, "no tener nada, no es excusa para no hacer nada".

De esta forma nació la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, una orquesta formada por jóvenes de 11 a 25 años con la que se ha dado una segunda oportunidad a los residuos y, por supuesto, a los niños. "El mundo nos envía basura, nosotros devolvemos música" no se cansa de repetir Favio y es que la evolución de la orquesta ha ido in crescendo, llegando a ofrecer conciertos en grandes ciudades como Nueva York, Roma, Tokio, Río de Janeiro o Buenos Aires. Además, en 2014, participaron en la gira de Metallica por Sudamérica, una experiencia que los chicos recuerdan con mucha emoción.

Esta iniciativa aúna reciclaje, educación, cultura y segundas oportunidades. Por ello, en 2013, la organización medioambiental que coordina el reciclaje de los envases en toda España hizo posible que la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura llegara por primera vez a nuestro país. Desde entonces, la gira navideña se ha convertido en una tradición. A lo largo de estos años, los jóvenes músicos han recorrido Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, San Sebastián y Gijón, actuando con artistas de la talla de Raphael, Miguel Poveda, Inma Shara, Soledad Giménez, Mikel Erentxun, Ara Malikian, Antonio Carmona, Manuel Carrasco, Judith Mateo, Víctor Manuel o Rosario Flores.

Este 28 diciembre a las 20:30h, actuarán por primera vez en Galicia, concretamente en Vigo gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Vigo, Pescanova, el Auditorio Mar de Vigo y Ecoembes. Las entradas para ver a esta singular formación aún se pueden adquirir a través de www.ataquilla.com y el mismo día del concierto, en las taquillas del Auditorio Mar de Vigo.

Junto a la agrupación, el cantante gallego Iván Ferreiro, la gaitera Susana Seivane y un coro de pequeños cantores de la ACOPOVI (Asociación de Corales de Vigo), se subirán al escenario para interpretar con ellos algunas piezas; una experiencia "maravillosa", según indica el artista Iván Ferreiro: "Me da mucha alegría y me hace mucha ilusión poder participar y tocar con estos músicos jóvenes que tocan con unos instrumentos tan molones", asegura.

Para Susana Seivane también es un "orgullo" poder participar en esta iniciativa, que valora de manera muy positiva: "Es un verdadero honor para mí ser parte de este maravilloso proyecto. Me parece una gran idea para concienciar sobre la importancia de cuidar nuestro entorno, para dar oportunidad y salida a todos sus integrantes y también a materiales que, en principio, no sirvieron para nada", dice la gaitera. Por su parte, Ferreiro señala que "reconozco que tengo una cierta debilidad hacia todo este tipo de instrumentos, ya sean acústicos o electrónicos. Me parece mágico que la gente haga música con cosas que, en principio, no estaban pensadas para ello".

Seivane cuenta con una amplia experiencia con niños, ya que hace unos años creó un espectáculo, "Interxerational", en el que participaron niños de 7 a 12 años. Para ella, es muy importante inculcar "nuestro legado a los más pequeños".

Asimismo, ambos aman la música por encima de todo, les ha ayudado en su vida personal e, igualmente, consideran que puede ser muy beneficiosa para los chicos. "La música es uno de los mejores bálsamos para niños y adultos, está científicamente comprobado que, sobre todo, ayuda a los niños a desarrollar más habilidades y emociones", afirma Seivane. "Mejora la vida de todos en general, y de los niños en particular. Un niño que oye música es un niño más feliz y será un adulto más feliz. Y el niño que la toca, todavía más", recalca Ferreiro.

Una orquesta hermana

En paralelo, hace cinco años, e inspirado en este proyecto, Ecoembes puso en marcha una orquesta hermana en nuestro país: 'La Música del Reciclaje'. En él, participan niños y jóvenes, de entre 8 y 16 años, en riesgo de exclusión social, procedentes del centro educativo madrileño 'Núñez de Arenas' y el Hogar Infantil Villa Paz de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Para este concierto de Vigo, los asistentes también contarán con la participación de dos integrantes de 'La Música del Reciclaje', que junto a la formación paraguaya y al resto de artistas invitados demostrarán cómo el reciclaje puede ofrecer segundas oportunidades.