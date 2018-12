Villanueva, tras la elección del nuevo director en la RAE: "Estoy liberado"

El director en funciones de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva, aseguró ayer que está "muy satisfecho y liberado" tras la elección del nuevo director, Santiago Muñoz Machado, el pasado jueves. "Desde que anuncié hace tres meses que no me presentaba a la reelección, he trabajado intensamente, pero ahora siento una liberación por el final de un proceso", afirmó el teórico y crítico literario gallego. El aún director --lo será hasta el primer pleno del 10 de enero- añadió que lo que le queda en el cargo "va a ser suave en relación a otros momentos" que ha pasado.