Galicia registró 3.082 abortos voluntarios el año pasado, 6,51 por cada mil mujeres

La comunidad gallega registró el año pasado un total de 3.082 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), lo que arroja una tasa de 6,51 abortos por cada mil mujeres, la quinta menor del estado, donde se realizaron 95.123 abortos voluntarios el año pasado.

Además de una menor tasa –la media nacional es de 10,51–, Galicia también es una de las seis comunidades en las que desciende con respecto al año anterior mientras que en el total nacional hubo un incremento de casi un millar de abortos (992, un 1%_más) tras cinco años consecutivos de caída, según los datos hechos públicos ayer por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Así, en la comunidad gallega la tasa cae año tras año desde que en 2011 alcanzó un pico de 7,76 por cada mil mujeres y hubo un total de 4.141 interrupciones voluntarias del embarazo, mil más que el año pasado, en el que hubo una reducción en 73 casos con respecto a 2016. El incremento registrado hace siete años no es casual ya que en julio de 2010 entró en vigor la ley del aborto y en 2009 se aprobó la dispensación gratuita de la píldora del día después.

Por edades, la mayor tasa se registra en la franja de edad entre los 25 y 29 años,con 664 casos. En la anterior, de 20 a 24 años –la de mayor prevalencia en el ámbito estatal– la cifra es similar, con 626 abortos. Le siguen la de 35-39 años (603), de 20 a 24 años (589), 40-44 años (323), 15-19 (242), mayores de 44 (28)_y cierran el listado las intervenciones a 7 menores de 15 años (2 de 13 y 5 de 14). Con Galicia como única excepción, en todas las demás comunidades autónomas es mayor el número de abortos en la adolescencia (15-19) que a partir de los 40. Así, en 2017 hubo 242 y 323 casos, respectivamente.

Por provincias, A_Coruña contabiliza el 52 por ciento de los IVE, con 1.607. Le siguen Pontevedra (688), Lugo (475)_y Ourense (312).

El perfil en la comunidad gallega es el de una mujer de entre 30 y 34 años, que vive sola, con nivel de estudios de Bachillerato o ciclo de FP, trabajadora por cuenta ajena que no ha tenido abortos anteriores y que tampoco tiene hijos y que no ha utilizado ningún método anticonceptivo. La inmensa mayoría acuden para informarse a un centro sanitario público pero luego realizan la intervención en una clínica privada extrahospitalaria. La intervención más habitual es por dilatación y aspiración (66,6%), seguida de mifepristona (28,9%), dilatación y evacuación (3,1%) y prostaglandinas (1,5%).

Además, las mujeres son quienes toman la decisión y a este respecto, de los más de tres mil abortos en Galicia solo 199 se produjeron por recomendación médica ante un riesgo para la salud o la vida de la embarazada o el feto.

En cuanto al tiempo de gestación, el 70,4 por ciento de los procedimientos tuvieron lugar antes de las ocho semanas, el 24 por ciento entre las 9 y las 14 semanas y el 5,4 por ciento de 15 a 22.

La estadística del Ministerio de Sanidad indica asimismo que en el 71% de los casos no hubo un aborto previo. Acudió por segunda vez el 20,7 por ciento de las mujeres, en tercera ocasión el 6% y por cuarta el 1,6 por ciento, mientras que el 0,6% se sometió a la intervención en cinco o más ocasiones.

En cuanto a hijos, la mitad no tenía (50,7) y una de cada cuatro sí tenía uno (26,6). El 17,7%_tenía dos hijos en el momento de abortar y el 5 por ciento tres o más.