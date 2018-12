Famous gana por sorpresa

La fuerza de Famous en el escenario se transforma en timidez fuera de él. Así ha sido durante los meses que ha pasado en "OT" y así volvió a ser ayer en la rueda de prensa tras ser proclamado ganador, en la que sólo fue capaz de decir que estaba "intentando asimilar" el triunfo. Cuando se han apagado las cámaras, se ha extendido más y ha dicho que, aunque no esperaba ganar, ahora está satisfecho de que su éxito pueda ayudar a visibilizar las diferentes razas y culturas que conviven en España.

"Me parece que la población negra está poco valorada en España, y representar a mi país en Eurovisión creo que será bueno para visibilizar a otras culturas", ha dicho el joven, de 19 años, nacido en Nigeria y residente en Sevilla desde los 6, que se proclamó vencedor del programa de TVE "Operación Triunfo 2019" y ahora aspira, junto a los otros concursantes de este "talent-show", a participar en Eurovisión. Más de 5 millones de personas vieron la gala en algún momento de la noche, aunque el director de Gestmusic, Tinet Rubira, ha reconocido que las audiencias lineales de esta edición han sido más bajas que las del año pasado

"Ha sido una edición para enmarcar, para lo bueno y para lo malo", ha señalado la directora de la Academia, Noemí Galera, en referencia a los amores y odios que han despertado en las redes sociales las muchas polémicas que han acompañado a "OT 2019".

Alba Reche y Natalia, que han quedado segunda y tercera, respectivamente, en una final muy disputada, se han mostrado contentas con el triunfo de Famous porque "llegar a la final ya ha sido un premio real para nosotras –dijo Natalia–. Aunque los 100.000 euros también son muy reales", añadió con una sonrisa. Cuarta quedó la gallega Sabela, que reivindicó su tierra eligiendo varias canciones en gallego a lo largo de todo el programa, y quinta fue Julia.

Famous ha revelado que con el dinero quiere comprar un piano y ha anunciado que dedicará una parte a invitar a sus compañeros de "OT" a un viaje. Los concursantes de "OT" pueden optar a concursar en Eurovisión si su canción es elegida en el proceso de selección que RTVE ha iniciado en cuanto ha finalizado "OT".

Famous ganó con un 36 por ciento de los votos, a tan sólo un punto de la subcampeona, Alba Reche, interpretando "And I Am Telling You I'm Not Going", de Jennifer Hudson. Alba Reche, Natalia, Famous, Sabela y Julia se han medido las fuerzas en orden alfabético en el plató del programa de La 1 de TVE y también en las redes sociales, que se dividía desde hacía días por elegir al sucesor de Amaia Romero, que ha regresado al escenario para coronar al joven.