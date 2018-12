Carlos Núñez presentará con Stivell en A Coruña y Vigo "La Hermandad de los Celtas"

El músico vigués Carlos Núñez regresa a casa para su tradicional gira de Navidad que este año se extiende hasta principios de abril. Serán medio centenar de conciertos por algunos de los principales teatros y auditorios del país, basados en su primer libro, "La Hermandad de los Celtas" (Espasa). Después de actuar ayer en el Teatro Jofre de Ferrol, el gaiteiro llega mañana al Teatro Colón de A Coruña, donde estará acompañado del cantautor y arpista francés de Bretaña, Alan Stivell. También actuará en el Teatro Afundación de Vigo el domingo, con las localidades ya agotadas.

Con "La Hermandad de los Celtas" (Espasa), Núñez resume su visión de lo celta como una utopía milenaria que, desde hace siglos, ha creado un imaginario universal que hoy sigue siendo una inagotable fuente de inspiración artística. La gira sólo será interrumpida para hacer un concierto en Edimburgo celebrando el año nuevo en Escocia y otro en Irlanda, en Dublin Castle.

También y a raíz de la investigación en las músicas históricas para este libro, ha reunido por vez primera los instrumentos del Pórtico da Gloria; una orquesta representada en piedra por el Mestre Mateo en la Catedral de Santiago.

Luz Casal

Mientras, el Festival de la Porta Ferrada, que se celebra en la localidad de Sant Feliu de Guíxols (Girona) anunció ayer que incluirá en su cartel a Patti Smith, Luz Casal, The Human League y la banda tributo God Save the Queen como los primeros nombres confirmados. La cantante gallega Luz Casal presentará el 6 de agosto su nuevo álbum, "Que corra el aire".

Patti Smith ofrecerá el 7 de agosto su único concierto en Cataluña dentro de su gira europea, y los británicos The Human League brindarán el 14 de agosto su synth-pop.