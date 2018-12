Sororidade e fariña, candidatas a "Palabra do Ano" da Real Academia Galega

Apoderamento, deseucaliptización, fariña, fascismo, feminismo e sororidade optan a ser 'Palabra do Ano 2018', no proxecto 'O Portal das Palabras' impulsado pola Real Academia Galega (RAG) e a Fundación Barrié. Segundo informan ambas institucións, o prazo de votación para escoller a 'Palabra do Ano' permanecerá aberto para todo o público ata as 23.59 horas do 25 de decembro. Antes, tivo lugar a fase de recollida de suxestións que rematou o pasado domingo cunha "notable participación", subliñaron os promotores da iniciativa. Finalmente, foron seis palabras que pasarán á seguinte fase.