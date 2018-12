O anuncio "Tarxeta PassVigo", Premio Publicidade en Galego

O anuncio "Tarxeta PassVigo", encargado por Viguesa de Transportes-VITRASA á axencia Ecovigo Publicidade S.L. foi o gañador dos XXV Premios de Publicidade en galego na categoría de televisión. Asemesmo, as campañas de dinamización comercial 2017 impulsadas pola Asociación Compostela Monumental, da axencia Fancylooks, resultaron gañadoras na categoría de radio. O secretario xeral de Política Lingüística da Xunta, Valentín García; o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, e o presidente do Foro Enrique Peinador, Xosé González, que convocan estes premios trala disolución do Consello Asesor da RTVE en Galicia, entregaron os premios onte na Cámara galega.