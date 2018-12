Algo tan lógico pero que ha sorprendido -para bien según la amplia mayoría de la audiencia- y generado debate a partes iguales. Sabela, la concursante gallega de Operación Triunfo llega a la final del talent después de haber cantado dos temas en gallego en las galas y deleitar con diferentes interpretaciones en su idioma dentro de la academia. Por si fuese poco, para competir por la victoria ha escogido el tema "Tris Tras", también en gallego.

Una gallega cantando en gallego. Y esa es la única explicación que se esconde detrás de las elecciones de temas de Sabela. Ninguna intención oculta de movilizar a un sector del público u otro. Mari Carmen Rivera lo explica así para FARO. "Estou segura de que nin se plantexa que sexa una elección sorprendente, ela é galega, ela é como se está amosando, medrou coa música en galego, coa música de Rosa Cedrón, leva iso dentro e móstrao tal e como o sente".

Porque no se trata de ninguna pose. Sabela es galegofalante, de ahí que le resultase tan extraño hablar con los suyos en otro idioma. "É defensora do galego, non é que poña unha cousa por riba doutra, simplemente é o natural para ela", abunda Mari Carmen.

Pero cantar en un idioma u otro no ha sido más que una circunstancia añadida al talento que ha mostrado la gallega. No hace falta más que recordar la actuación interpretando "Set Fire to the Rain". "Se logra chegar ó corazón dos demais é porque o que fai non é finxido".

Familia y amigos se preparan para la final de OT



Después de un comienzo difícil en el concurso -fue dejada en duda para entrar en la academia en la gala 0 y nominada en la gala 1- Sabela alcanzaba con "El Cuarto de Tula" La final de OT. "Estamos orgullosísimos e contentísimos. Para nos xa é a gañadora, se entra no top tres fenomenal, pero aínda que sexa a quinta é xa un posto marabilloso", cuenta emocionada Mari Carmen.

Su preocupación las primeras semanas radicaba en que "non puidese amosar o que agora estamos vendo. Nos sabíamos do seu potencial, pero nunca se sabe ata onte se pode chegar".

La propia familia de Sabela ha sido testigo de su evolución, por ejemplo, en el baile. "É a proba de que todo se aprende cando se quere algo".

El pueblo también es un hervidero. "Aquí ninguén descansa, é unha tolería, ninguén é capaz de despegarse do programa". Ellos y miles de personas más no se perderán este miércoles la final de Operación Triunfo.