Instrumentos reciclados que regalan segundas oportunidades

En una de las zonas más pobres y marginales de Asunción (Paraguay), se levanta el vertedero de Cateura, el más grande del país. En este lugar, muchos niños en riesgo de exclusión social pasan su tiempo, jugando o, incluso, trabajando, ya que muchos de ellos tienen que ayudar a sus padres y deben dejar sus estudios muy pronto.

En este contexto, Favio Chávez, músico y técnico de medio ambiente, decidió utilizar la música como elemento de transformación social y puso en marcha la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. "Cuando llegas a Cateura y ves las condiciones de vida de aquellas personas, de niños zambulléndose en la basura, algo se te remueve dentro porque te das cuenta que cada día conviven con la enfermedad, las ratas, los parásitos y pensé que no era un lugar donde debería vivir la gente. Sus casas están construidas y amuebladas con basura y los niños apenas tienen con que jugar, salvo la propia basura. Ese vertedero es al mismo tiempo la tragedia y el sustento de todas esas familias. Por ello no cabía duda de que era ahí donde tenía que encontrar la clave para poder ayudar a que las vidas de esas familias mejoraran" cuenta Favio. Así, gracias a latas, tuberías oxidadas, cubiertos, bidones de aceite, etc, creó, con la ayuda del lutier Nicolás Gómez todo tipo de instrumentos como violines, arpas, violoncellos, contrabajos, saxofones, flautas o guitarras con los que, no solo ha dado una segunda oportunidad a los residuos, sino también a los jóvenes de Cateura.

Con esta iniciativa, los integrantes de esta orquesta, formada por jóvenes de 11 a 25 años que viven en condiciones de exclusión, tienen la oportunidad de tener un futuro y la posibilidad de superarse personal y profesionalmente. "La música no va a solucionar todos sus problemas, pero a través de la orquesta pueden encontrar la estabilidad que no tienen en sus familias o comunidades. Esta orquesta les ha dado esperanza de vida, educación, sueños... ahora hasta piensan en la universidad, en hacerse músicos profesionales o en llevar a cabo iniciativas para ayudar en su comunidad. Nuestra meta no es solo formar buenos músicos, si no también buenas personas" afirma Chávez.

Así, con sus grandes dotes de ingenio y creatividad, la orquesta ha desarrollado un repertorio que va desde la música clásica de Mozart, Beethoven o Vivaldi, pasando por grandes clásicos de The Beatles o Frank Sinatra, así como música tradicional paraguaya y reconocidas bandas sonoras. Con todo ello, desde su formación, han ofrecido conciertos por todo el mundo, actuando en ciudades como Nueva York, Roma, Tokio, Rio de Janeiro o Buenos Aires. Además, participaron en la gira de Metallica por Sudamérica en 2014.

Esta iniciativa, que aúna reciclaje, educación, cultura y segundas oportunidades, representa los valores por los que apuesta Ecoembes. Por este motivo, en 2013, la organización medioambiental que coordina el reciclaje de los envases en toda España hizo posible que la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura actuara por primera vez en España.

Desde entonces, la gira navideña se ha convertido en una tradición. A lo largo de estos años, los jóvenes músicos han recorrido Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, San Sebastián y Gijón, actuando con artistas de la talla de Raphael, Miguel Poveda, Inma Shara, Soledad Giménez, Mikel Erentxun, Ara Malikian, Antonio Carmona, Manuel Carrasco, Judith Mateo, Víctor Manuel o Rosario Flores. "En España nos sentimos como en casa. Llevamos ya 5 años pasando aquí las Navidades y cada año nos encontramos con un gran recibimiento de todo el equipo que aquí nos ayuda con la Gira. Se han convertido en nuestra familia. Tenemos contacto todo el año y además hemos contribuido con nuestra experiencia con un proyecto social de similares características en España, la orquesta de la Música del Reciclaje de Ecoembes de la que sentimos que es nuestra orquesta hermana. Nos intercambiamos experiencia y conocimientos en torno a los instrumentos reciclados. Incluso algún niño de la orquesta de aquí, ha viajado ya con nosotros de Gira" comenta Favio.

En su sexta gira por nuestro país, la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura actuará por primera vez en Galicia gracias al apoyo del Ayuntamiento de Vigo, Auditorio Mar de Vigo y Pescanova.

El Auditorio Mar de Vigo ha sido el escenario elegido para dicho concierto, que tendrá lugar el próximo 28 de diciembre a las 20.30 horas. Para esta ocasión, se subirán al escenario con el cantante gallego, Iván Ferreiro, la gaitera Susana Seivane y con un coro de pequeños cantores de la ACOPOVI (Asociación de Corales de Vigo).

Una oportunidad de escuchar música de una forma diferente con la que se demuestra que no tener nada no es excusa para no hacer nada. Porque lo que para muchos es basura, para ellos significa futuro.