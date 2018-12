Bolinches: "Ellos buscan mujeres que ya no existen y ellas, hombres que aún no hay"

Un desencuentro emocional en el que "unos hombres desorientados buscan mujeres que ya no existen, mientras que ellas, decepcionadas, esperan encontrar hombres que aún no han aparecido" describió el psicólogo y sexólogo Antoni Bolinches en Club FARO, en el que fue presentado por su colega Emilio López, presidente de la Sociedade Galega de Sexoloxía. "En tres generaciones, las mujeres habéis cuestionado el modelo sexista de hombre dominante y mujer subordinada y hemos creado un nuevo modelo más igualitario, pero que aún no está suficientemente consolidado", aclaró el experto que llamó a los hombres a "ponerse las pilas" y a las mujeres a ser pacientes "para favorecer ese cambio" en un ameno relato. Luego, ya en un tono más irónico, preconizó que en dos mil años podría haber una armonía de géneros, para referirse a que "la cultura avanza más rápido que la filogenia de la especie", en relación a la postura de los varones.

El psicólogo clínico Bolinches glosó "El arte de enamorar: iniciar y mantener relaciones de pareja estables es posible", basándose en un decálogo de frases a modo de pilares de sus argumentos, salpicados además de citas de filósofos clásicos que delataron su formación.

Entre las primeras, que no puedes hacer que te quieran, pero puedes hacerte querer. Lo mejor, para Bolinches, es no forzar el enamoramiento porque hay riesgo de 'agobiar' a la otra persona. Para dejar que ocurra, lo mejor es no intentarlo, resumió el experto. Además, Bolinches valora más el desarrollo del enamoramiento que el germen del mismo. La clave "hacer que te quieran" está en mejorar y ante interrogante "¿cómo?" planteó la respuesta: "autocrítica". "Criticar a los otros no nos mejora a nosotros", ejemplificó el psicólogo. Por eso, "el hombre que enamora es el hombre que se mejora", alegó.

"Cuando el amor te deja, tú te encuentras. Y cuanto te encuentras, el amor ya no te deja", resumió Antoni. En efecto, el psicólogo defendió fervientemente el aprendizaje de los errores. "Quien aprende de un fracaso, no comete otros mayores, Los peores momentos de la vida son un instante para aprender, pero con autocrítica", insistió Bolinches.

"El mejor afrodisiaco es estar enamorado", añdió el psicólogo echando por tierra el sueño de un paraíso sexual dentro de la convivencia. De hecho, puso caducidad a ese proceso: dos años. O, en el mejor de los casos, se extiende si concurren cuatro condiciones: "caracteres suficientemente compatibles, escala de valores similar, un buen acoplamiento sexual y un proyecto de vida convergente", aseguró. "La convivencia nunca favorece la sexualidad pasional", reconoció, "aunque sí otros factores como la empatía o el amor armónico". Así que objeto de mayor estudio es la permanencia de ese sentimiento. "Enamorarse es fácil, pero pasar del enamoramiento al amor es una obra de arte mayor, porque depende de nuestra capacidad de hacer concesiones, aportaciones y transacciones. La pareja es la mayor escuela de aprendizaje vital que existe", defendió

Tras cuarenta años tratando conflictos de pareja, Antoni Bolinches explicó que todos los amores "que nunca mueren" son los que no han vivido del todo. Es decir, aquellas relaciones que fueron cortadas en fase ascendente son siempre las más recordadas. Gracias al auge de las nuevas tecnologías, muchas de esas personas pueden reencontrarse ahora, décadas más tarde, aunque con un éxito irregular según ha constatado el experto.

"El amor es una flor que nace en el campo pero debe cultivarse en el jardín", fue otra de las ideas más aplaudidas, que remarcó el autor con otro de sus aforismos "el amor nace de la nada y muere por todo". También que el amor es la cura y la causa, en ocasiones, de una locura transitoria.

En resumen y tomando unas palabras del inicio del discurso, para Bolinches "la gente nos quiere por el buen rollo que aportamos a las relaciones".

Entre las diferencias de género asentidas por los asistentes está el hecho de que las mujeres tienen más memoria emocional que los hombres. Y ejemplificó con el tema de las infidelidades. Cuando el hombre es quien es descubierto por una relación no consensuada, fuera de la pareja, según Bolinches se dan varias posibilidades de ruptura. Hay un tercio de parejas que se rompen por una crisis, a raíz de la infidelidad. Otro tercio de relaciones que se acaban desgastando a la larga, por una inadecuada gestión de esa infidelidad y un quinto de las parejas que se rompe porque la persona que fue infiel no soporta el 'castigo' impuesto (en forma de recuerdo continuo) durante un largo periodo de tiempo.